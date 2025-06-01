「文具佬」兩店將約滿結業　預告續有分店離場：業主會共渡時艱？

現時有21間分店遍布港九及新界的連鎖雜貨店「文具佬生活百貨」，其馬鞍山旗艦店及石門分店，近日先後宣布即將約滿結業，引來粉絲不捨，加上兩店同屬沙田區接連離場，引起關注。店方更在社交平台預告「執笠潮」將會繼續有來，未來會有不止一間分店無奈結業，主要原因為租約期將屆滿，店鋪難以負擔昂貴租金，店方慨嘆：「你以為經濟蕭條，可以同業主傾減租或者唔加租共渡時艱？𠵱家梗係繼續同你傾加幾多租，唔續約就走啦。」



「文具佬生活百貨」透露，未來仍會有不止一間分店結業，主要原因為租約將滿，店鋪難負擔貴租。（「文具佬生活百貨」Facebook）

「文具佬生活百貨」早前在facebook宣布，其馬鞍山旗艦店及石門分店即將約滿結業，其中石門分店將營業至7月初，兩店都在進行減價清貨。店方更指馬鞍山店過去3年來共虧損8位數租金，十分難捱。由於該兩店均同屬沙田區，結業消息除了引來區內居民及粉絲不捨，更因兩店在差不同時期相繼離場，引起多人關注。

文具佬石門分店早前宣布結業。（「文具佬生活百貨」Facebook）

文具佬生活百貨近日在facebook預告，將再有不止一間分店約滿離場。(文具佬生活百貨facebook截圖)

預告多分店將租約期滿 結業潮陸續有來：以為業主肯傾減租？

店方近日再在facebook預告，未來將有更多分店陸續結業，原因是租約將屆滿，例如沙田好運中心的期間限定店等。店方解釋，約滿時與業主「傾唔掂租金」，笑稱，不要以為經濟蕭條，可以跟業主商議減租，結果都是反被加租，他們難以承擔貴租，只能無奈離場，石門分店便是例子之一。店鋪又透露，目前正物色石門區的鋪址，希望盡快公布消息。

你以為經濟蕭條，可以同業主傾減租或者唔加租共渡時艱？傻豬嚟嘅，𠵱家梗係繼續同你傾加幾多租，唔續約就走啦。 文具佬生活百貨

店鋪指，近年售賣Chiikawa公仔令生意額上升，坦言「如果冇Chiikawa，我哋每間舖都應該靜過太空。」（「文具佬生活百貨」Facebook）

受港人外遊及北上消費影響 「Chiikawa經濟」加持都「計唔掂數」

店方又指，近年售賣日本人氣Chiikawa公仔產品令生意額上升，形容「如果冇Chiikawa，我哋每間舖都應該靜過太空」，但無奈港人頻繁外遊、北上消費等，加上「最重要係租金並唔平，計唔掂數，就要壯士斷臂。」

主要售賣生活用品、文具及公仔等雜貨的「文具佬生活百貨」，現時有21間分店遍布港九及新界，在部份分店約滿結束後，將會縮減至十多間，但店方揚言仍會繼續物色地點再開新分店，因為需有足夠營業額支撐背後倉庫、運輸、辦公室等開支，才能保持營運。

未來會繼續開店支撐整體營運 店方：努力堅持咬緊牙關才見到曙光

店方又慨嘆：「到底𠵱家呢個情況要守幾多年我哋唔知，𠵱家係咪已經係最壞我哋亦都評估唔到，唯一知道嘅係只有努力堅持咬緊牙關，總會見到曙光。」