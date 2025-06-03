香港基因組中心｜為共創明「Teen」學員舉辦參觀　探索醫療新領域

我們的身體由30億個DNA代碼所組成，這些代碼合稱為「基因組」，影響著每人的身體特徵、功能結構和健康狀況。透過最新的全基因組測序技術，並將分析結果融入臨床護理，便有望實現個人化醫療服務，為病人和大眾帶來更精準診斷、更有效的治療和預防疾病方案，這亦是全球各地近年大力發展基因組醫學的原因。



香港基因組中心（基因組中心）作為推動本地基因組醫學發展的主要機構之一，除了致力促進臨床醫學應用和相關科學研究，亦非常重視培育人才，啟發年輕一代對基因組醫學的興趣和認識。早前，基因組中心便為特區政府「共創明『Teen』計劃」一眾學員及友師舉辦了分享會，讓他們認識基因組醫學的基本概念和在病人護理上的實際應用。他們亦參觀了中心內國際級的實驗室和設備，了解全基因組測序技術的運作，並探索人工智能(AI)與基因組醫學結合的發展機遇，拓闊眼界。

專家分享啟發志趣 鼓勵探索勇於追夢

活動上，香港基因組中心董事局成員、大數據和AI應用權威車品覺教授、基因組中心行政總裁羅思偉醫生，以及首席醫務及科學總監鍾侃言醫生與同學們分享互動，鼓勵他們勇於探索，為自己尋夢追夢。

車品覺教授從兒時夢想說起，分享了自己發展事業的見聞和體會，亦講解了AI技術的最新應用及前景。他以自己的成長故事，鼓勵學員們要勇於探索不同領域，不為人生設限。鍾侃言醫生則深入淺出地向學員們講解了基因組醫學的基本知識，並介紹了本港首個大型基因組測序項目「香港基因組計劃」的背景和成果，分享了團隊如何透過全基因組測序技術為病人尋找病因和度身訂做的治療方案。鍾醫生亦簡介了基因組醫學的未來發展方向，包括大數據和AI應用所帶來的無限潛力，啟發同學們的興趣。

香港基因組中心董事局成員車品覺教授與學員們分享事業發展路向，並講解AI技術最新應用及前景。

啟發基因組醫學人才 推動持續醫學創新

羅思偉醫生為活動主持問答環節，以遊戲方式與學員們輕鬆互動，深化他們對基因組醫學的認識，進一步了解到基因組醫學的重要，以及如何與社會大眾的健康息息相關。

羅醫生表示：「我們很高興有機會為同學們安排是次參觀活動，他們對醫學和科學創新的濃厚興趣和好奇心，讓我們印象深刻。基因組醫學是一個跨學科的專業領域，除了醫學知識，亦需要不同方面的人才，例如大數據分析、AI應用、心理學等。我衷心希望是次活動，不但讓同學們擴闊視野，認識最新醫學發展，亦能夠啟發他們對基因組醫學不同範疇的興趣，日後立志投身。基因組醫學正為醫療服務帶來變革，我們十分期待新一代能為這個領域持續注入活力，傳承專業知識，帶動醫學創新。」

香港基因組中心行政總裁羅思偉醫生（左）與首席醫務及科學總監鍾侃言醫生（右）向共創明「Teen」學員頒發紀念品，鼓勵他們繼續探索基因組醫學知識。

除了分享環節，學員們亦參觀了基因組中心建立的「基因組實驗室」，透過同事的耐心講解和示範，了解到全基因組測序從DNA採集到數據分析的完整流程，以及頂尖儀器的運作，一睹先進醫療科技的應用。

共創明「Teen」學員參觀基因組實驗室，近距離認識基因組醫學，了解先進測序技術和設備的運作流程。

基因組中心將會繼續與各界合作，透過不同渠道和活動推廣基因組醫學，加深市民大眾的認識，尤其是年青一代，啟發他們的興趣並立志投身，為基因組醫學長遠發展建立多元和可持續發展的人才庫，以實現「普及基因組醫學，共享健康福樂」的願景。

(資料由香港基因組中心提供)