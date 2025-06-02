港產AI獨角獸企業SmartMore　被指向法院作虛假陳述　遭入稟索償

本地人工智能AI獨角獸企業思謀集團SmartMore，早前被香港充電易有限公司（充電易）入稟高等法院追討欠款，惟思謀指充電易的指控不實，入稟申請將充電易清盤。思謀及其實控人賈佳亞教授今（2日）再被充電易前控股股東及總經理陳戈理以民事訴訟入稟高等法院，指控思謀偽造簽收單上的簽名，以及向高等法院作出虛假陳述，要求法院判令思謀及賈的行為構成偽造、欺詐等行為及須支付他損害及懲罰性賠償金等款項。



原告人為陳戈理（又為陳為）（Chan Kwo Li)，被告為思謀集團有限公司（Smartmore Corporation Limited)及賈佳亞。

原告人為陳戈理入稟高等法院向思謀索償。(黃浩謙攝)

雙方曾簽下1800萬採購合同

入稟狀指，香港充電易有限公司（Hong Kong Easy Charge Limited）主要從事充電業務的公司。在2021年9月15日，充電易向思謀簽訂了一份價值約港幣1800萬元的採購合同，以向思謀購買車載物聯網無綫充電硬體系統等物品，並向思謀支付20%訂金，即約362萬港元。

指思謀僅持有簽收單提出清盤

原告方指出，在2022年8月19日下午，思謀向其展示一張產品簽收單，並聲稱充電易已經接收了上述採購訂單的全部貨品，惟該簽收單上顯示的日期較充電易向思謀支付訂金的日期為早，認為出現了未付款先交貨的情況。其後思謀在僅持有該簽收單的情況下，向高院入稟申請將充電易清盤，高院於2024年8月5日頒布了相關清盤令。

指思謀及賈均參與偽造交貨單

入稟狀續指出，思謀及賈佳亞均參與了偽造交貨單等的行為，而其行為令原告蒙受嚴重損失，如公司投資、聲譽損害、未來商業機會以及因抗辯而產生的法律費用等。

原告稱收貨單非其簽名

原告在入稟狀中提及，該收貨單上的簽名並非由其本人書寫，其字形特徵明顯與原告人簽名的慣常風格不同，被告方亦缺乏生產、運輸及交貨等的證明文件，故要求法院判令被告人的行為構成偽造、欺詐、虛假陳述及疏忽；被告方須向原告方支付本案的全部法律費用及損害賠償金等。

案件編號：HCA1051/2025