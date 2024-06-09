港投公司將與港產AI獨角獸簽合作協議 陳茂波料本港創科更活躍
撰文：潘耀昇
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財政司司長陳茂波今天在網誌（9日）表示，香港投資管理有限公司本周三將與一間市場估值超過10億美元的港產「獨角獸」科企，簽訂戰略合作協議，該企業聚焦工業的AI大模型及智能製造，與港投公司合作將包括擴大在港的研發及人才培訓，加快區域經濟的智能化轉型等。
陳茂波表示，工業領域的AI應用一直比較分散，不同產業之間的技術亦難以複製，成為了行業的「痛點」。不過，AI大模型的高效學習和標準化系統，讓技術可以快速調整，適應和配合跨行業的不同需要，不單可以承接枯燥重複的工序，更能為高精密製造提供人力所不能及的高精度、大批量的生產能力。
陳茂波預期，隨著港投公司的合作夥伴數量逐步增加，植根香港且加大在本地投入的科企數目亦會增多，本港的創科生態圈必定更為活躍，發揮的匯聚力將更為明顯，相信港投公司的好消息將陸續有來。他說，數碼港培育和支持的「獨角獸」企業，總市場估值達數百億美元，期待未來有更多本地培育的科企能晉身「獨角獸」規模，也會積極吸引更多初創落戶及鼓勵更多年青人創業。
他說，政府正透過不同方法和政策工具，希望催生新産業、新模式、新動能，因地制宜培育和發展新質生產力，推動經濟高質量發展。
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