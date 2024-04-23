歡迎中證監優化滬深港通　李家超：正吸引內地「獨角獸」來港集資

行政長官李家超今日（23日）行政會議開會前見記者，本港昨日（22日）正式實施首階段管制即棄膠餐具措施，包括禁止向堂食及向外賣顧客提供膠餐具。李家超對「走塑」情況持正面態度，又指為了推動環保，市民必須適應。



此外，李家超熱烈歡迎中證監上周五（19日）公布的五項優化滬深港通措施，下一步將與內地部委聯繫，盡快推出，又指今年是「互聯互通」十周年，會舉行多項活動宣傳。



李家超在開場白表示，夏寶龍在4月15日致詞指，中央全力支持香港由治及興，惠港措施陸續有來。李家超熱烈歡迎中證監上周五（19日）公布的五項優化滬深港通措施，認為會為香港股市帶來更多實質的幫助，例如更多內地企業上市集資，增加港股吸引力。他表示，正向內地領先的「獨角獸」企業宣傳來港集資，又指多間投行估計本港今年新股市場集資額有1,000億元，帶動相關行業。

優化基金互認安排放寬後，香港符合條件的基金規模增加超過五成，業界表示措施有效吸引海內外基金參與香港註冊基金產品。

他表示，下一步將與內地部委聯繫，盡快推出相關措施，而今次是「互聯互通」十周年，會舉行多項活動，宣傳「互聯互通」的優點，吸引更多公司和投資者來港投資。

認為「走塑」對市民沒有太大影響

對於昨日（22日）「走塑」首日的情況，李家超表示對於措施持正面態度，很多食肆有措施落實走塑計劃，環保署提供不同替代品選擇，有700多種。他說，為了推動環保市民必須適應，認為對市民生活沒有太大影響，又指他較關注有否替代品，認為替代品充裕，並會愈來愈滿足市民要求，每一個營商人士都要盡量優化替代品。

至於替代品價格，他指替代品涉及最多2至3毫子的費用，足以照顧到。在環保的大前提下，很多先進城市都已經實行取代塑膠產品，而香港剛開始，希望市民有環保意識及體會，更加明白環保是每個人責任，每個人做多少少。政府會不斷聽意見，例如提供更多選擇予供應商及市民。

沙田沙井意外 希望勞工處深入調查原因

至於沙田兩名沙井工人死亡，李家超表示對死者、家屬送上慰問，會提供一切幫助措施。他已經更新密閉空間工作守則，渠務署有審視類似工程，已經暫停類似工作，希望勞工處深入調查，按照結果處理事情，強調職業安全文化要深入每一個工作者、參與者。

預計五一黃金周額外80萬人來港

問及五一黃金周交通安排，李家超指，有作出全面安排，預計額外80萬人數跨境來港，關口會處理590萬出入境人次。他指政制局有安排作出準備，令出入境旅客有足夠運力處理，實際安排會臨近假期公布，會有特別的安排確保旅客有良好體驗。

他有稱運流局已經與交通營運商溝通，會確保有良好交通安排接待旅客，會作出安排讓旅行團有適當的安排，讓旅行團平均分佈不同地區，令用膳、旅遊更暢順。他指，服務性行業、商店有特別措施，會更好的接待配套，確保香港是有活力城市給予旅客良好體驗，望旅客回到所屬城市都可以宣傳香港。

問及應對惡劣天氣方面，李家超指與廣東省政府有良好溝通，排洪都有溝通，並已經與內地有協議，排洪前會預早通知、預先警示。他說港府有足夠措施實施應對極端天氣，政務司司長陳國基已經召開跨部門會議，研究如何加強雨季極端天氣預警。李稱去年很多黑雨，很多研究都已經進行，陳國基有與部門檢討經驗，會做好及向市民發出預警，以及加強災後能力，提升包括強化訊息發放，會加強應對、復原方案，亦有加強交通安排，適當時間會公布細節。

至於假新聞立法，會否以行政實施甚至以23條處理，李家超稱會密切留意虛假訊息及製造的問題，認為情況已經緩和，但不代表政府會疏防範。

李家超指，新聞界專業工作者會希望打擊虛假信息，以保持新聞可信性，業界希望專業角度看待，新聞從業員可以自己提升媒體資訊，不同新聞工作者團體努力。他說「如果可以自律，就請行業自行處理」，指如果可以不立法就自律處理，由行業專業處理問題。

新田科技城環評 要既環保又發展

新田科技城環評被環保組織批評，記者問李家超最後會否通過，以及環評有否失誤。李家超回應指，不同團體都可以有意見，但符合環評條例，技術性的問題相關部門已經解答，看到有充分講述實際評估不同分析，要做到既環保又發展，政府希望通過緩解措施、修復工程，讓環境生態增值，要講及質量，「如果魚塘荒廢，甚至無魚」就不是積極的環境保護政策，不同部門按照環評報告進行工程，規劃方面城規會按照計畫進行審批。