網絡保安事故按年增67%　有騙徒扮受害人開苦主群組「二次詐騙」

AI人工智能技術近年淪為詐騙集團升級行騙的工具。香港網絡安全事故協調中心指出，今年首季有逾2,000宗網絡釣魚個案及逾4,000宗網絡保安事故，分別按年增加23%及67%，主要與近兩年人工智能工具興起有關，被騙徒利用作案，導致騙案激增。



中心又發現騙徒騎劫WhatsApp帳戶，甚至在網上扮受害人開騙案苦主群組進行「二次詐騙」等新手法；加上政府將於本月15日推出「電子牛肉乾」，中心預料騙徒會假冒警方短訊和電郵詐騙，呼籲市民提高警覺。



網絡保安事故宗數走勢，本年度首季整體較去年首季按年增長67％。（李慧熒攝）

近年有不少新型詐騙個案出現。中心指，過往詐騙都以漁翁撒網形式去進行，透過貼文和廣告去引誘受害人。但最新的詐騙技術較會針對特定人物設立騙案內容，手法亦較為多變。

扮受騙苦主開「互助聯盟」設局 同黨群組內套事主資料二次詐騙

中心舉例，曾有詐騙集團將手上一批已經受騙的苦主資料，交予同黨再進行二次詐騙。先由同黨接觸該些受害人，扮作自己也是受騙苦主，聲稱被騙了多少錢，並開設「受害者互助聯盟」手機群組，組內已有多名同黨接應，同樣扮成是受害人，與該名目標苦主聊天，當博取得對方信任，便佯稱自己有方法成功追回被騙款項，聲言可以協助對方追討，但要先交出身份證明文件及預繳保證金，目標苦主不虞有詐，最終再被二次詐騙。

另外，也有騙徒假冒政府部門，佯稱是指定機構，專責為該宗事件進行調查和追討，從中進行詐騙。

中心指騙徒利用受害人的同情心進行詐騙，受害人從而造成金錢損失。（李慧熒攝）

騎劫手機通訊軟件帳戶

另一手法則是騙徒假冒通訊軟件WhatsApp客服，要求受害人提供收到的驗證代碼，繼而登入並試圖「騎劫」受害人的通訊軟件帳戶，當取得受害人的通訊軟件帳戶控制權，便假冒對方發送信息給他的親朋好友，以不同藉口騙取金錢。

中心講解騙徒如何騎劫通訊軟件，呼籲大眾可定期檢查通訊軟件去避免被騎劫。（林子慰攝）

隨着人工智能發展迅速，中心指出會因而有更多個案出現。詐騙團體會以人工智能工具去生成不同的短訊和電郵，令大眾未能分辨短訊和電郵的真偽，從而增加大眾受騙的風險。生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文工程師指出，當現時大部份人都使用人工智能時，黑客同樣會使用。因此，公眾需要多加留意，提高警覺。

「電子牛肉乾」恐被利用成新詐騙手法

此外，政府將於本月15日推出電子告票，同時會推出其專屬網站和手機應用程式讓市民通過網上支付方式去繳費。中心指出，騙徒可能會利用假冒短信和電郵進行詐騙。中心提醒，真正的電子告票發送人名稱為＃HKFP-eTT，而且真正的信息不會附有任何連結，呼籲大眾需提高警覺，以免受騙。