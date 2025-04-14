順豐今起所有快件自取改用APP通知　停止SMS取件提示　防詐騙訊息

順豐香港宣布，今日（14日）起所有快件自取將改以「SFHK APP」通知，減少發送SMS短訊，以降低客戶受偽冒訊息詐騙的風險。順豐表示，今年首季接獲逾800宗詐騙查詢及報告，較去年同期上升近四倍。



順豐表示，將停止發送SMS取件提示，改由透過「SFHK APP」推送通知。（資料圖片）

順豐香港去年8月起逐步以「SFHK APP」取代SMS短訊的取件通知功能，現已全面實施。順豐表示，將停止發送SMS取件提示，改由透過「SFHK APP」推送通知，以減少被不法之徒假冒的機會。

順豐：過去三年4,036宗詐騙報告 7成涉短訊詐騙

順豐稱，過去三年共收到4,036宗詐騙報告或懷疑詐騙個案，當中72.7%涉及短訊詐騙。而今年首季，更接獲超過800宗詐騙查詢及報告，較去年同期上升近四倍。順豐指，不法分子偽冒順豐SMS短訊，聲稱收件地址不完整或需額外支付運費，誘使市民在虛假網站輸入個人資料或非法轉賬。

反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，歡迎順豐停止發送SMS取件訊息，認為在業界起良好的示範作用，有助提高市民對偽冒短訊的警覺，並呼籲用家盡快下載順豐應用程式。