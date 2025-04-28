詐騙｜退休人士及大專生墮冒廉署及官員騙局　ICAC：不會要求交錢

廉政公署（ICAC）今日（28日）表示，近日發現有不法之徒冒充廉署人員及內地官員，除了向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件而正接受內地公安和廉署調查，須提交巨額款項予廉署人員進行「資金優先審查」外，其後甚至冒充廉署人員及內地官員約見受害人收取騙款，受害人包括本地退休人士及大專學生。



廉署呼籲公眾提高警覺，並再次重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。



廉政公署。（蘇煒然攝）

騙徒要求受害人轉數十萬元至過百萬元到廉署作「資金優先審查」

廉署近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括本地退休人士及大專學生。受害人先後接獲假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及廉署調查。

騙徒其後透過電話和短信要求受害人以銀行轉帳形式提交數十萬元至過百萬元之款項到廉署作「資金優先審查」，並訛稱會在完成調查後向受害人退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，令受害人受騙。

騙徒向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」等偽造文件。(廉政公署提供圖片）

騙徒向受害人展示一些標題為「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件。(廉政公署提供圖片）

廉署：絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查

廉署表示，受害人其後懷疑自己受騙，聯絡廉署而揭發事件。由於事件涉及冒認廉署人員，廉署已就事件展開調查。

廉署呼籲市民提高警覺，重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。市民應慎防騙徒以不同形式冒認廉署人員，包括利用改號技術更改來電顯示號碼，假冒廉署或其他執法機關人員；署方提醒市民如對來電、短信或電郵有所懷疑，應直接聯絡廉署或相關執法機關查詢。

廉署呼籲市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢或舉報。