林夏薇夫婦遭業主申請破產　夫莫贊生已被頒令破產　業主撤其申請

藝人林夏薇上周遭山頂住所業主申請破產，業主早前亦有向申請其夫莫贊生破產。惟其夫早前因拖欠1.35億港元貸款，被兩間公司申請破產，法庭於今年4月向莫頒下破產令。他們夫婦所住山頂物業的業主，今（3日）在高等法院申請撤回向莫的破產呈請，獲法庭批准。



債權人為Jadespring Limited，被呈請破產者為莫贊生（Mok Tsan San）。

林夏薇於2015年下嫁金融才俊老公莫贊生。（視覺中國）

林夏薇不時大曬市值15億的山頂獨立屋豪宅。

林夏薇透露山頂豪宅濕氣重，容易對健康造成影響，所以要長開抽濕機，吸走濕氣。（陳順禎攝）

林夏薇不時在其豪宅宴請好友。(小紅書)

林夏薇於豪宅宴請好友。(小紅書)

林夏薇於豪宅宴請好友。(小紅書)

林夏薇今年5月27日仍帶名牌手袋乘坐商務機位到外地。（IG：@rosinalam）

Jadespring Limited是山頂物業The Mount Austin的業主，董事包括南豐集團創辦人陳廷驊長女陳慧芳。林夏薇及莫報稱地址均在The Mount Austin。該公司上周曾入稟申請林破產，林的破產呈請已排期今年8月26日聆訊。

案件編號：HCB2959/2024