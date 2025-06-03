雅培前列腺試劑或令醫生誤診前列腺癌　明愛醫院重新檢視測試結果

醫管局於上月27日接獲醫療器械供應商美國雅培製藥通知，在不同地區接獲投訴，發現多個批次前列腺特異抗原試劑出現質量問題，導致測試結果偏誤，部分結果的讀數正向偏誤更高於一成，有可能令醫生作出錯誤診斷，誤以為病人患上前列腺癌及安排不必要的治療。



其中明愛醫院由4月28日開始使用有關批次的試劑，院方已重新檢視有關測試結果。為審慎起見，院方會於本周內聯絡部分相關病人，按其臨床情況安排重新抽血；院方已安排餘下的病人在未來數星期內覆診，醫生會於覆診時講解情況及安排合適的跟進，確保治療不受影響。



明愛醫院將重新檢視測試結果。（資料圖片／黃浩謙攝）

兩個受影響批次試劑供應到明愛醫院及屯門醫院

醫管局表示，在接獲供應商通知後，隨即全面檢視不同公立醫院使用的前列腺特異抗原試劑，確定其中兩個受影響批次的試劑（Alinity i Total PSA Reagent Kit——批次編號：71210FZ00及71213FZ00）分別供應到明愛醫院及屯門醫院。

明愛醫院為為406名病人測試 本周內聯絡約70人重新抽血檢驗

其中明愛醫院由4月28日開始使用有關批次的試劑，為406名病人血液樣本進行測試，明愛醫院已重新檢視有關測試結果。為審慎起見，院方會於本周內聯絡其中約70名病人，按他們的臨床情況安排重新抽血；院方亦已安排餘下的病人在未來數星期內覆診，醫生會於覆診時講解情況及安排合適的跟進，確保治療不受影響。

明愛醫院：無病人接受不必要醫療程序或治療受延誤

醫管局發言人指，前列腺特異抗原測試並非單獨診斷指標，醫生會根據患者的臨床情況以及其他檢查，例如肛門指檢、超聲波掃描、活組織切片等，綜合判斷是否患上前列腺癌。明愛醫院已確定，沒有病人因此而接受了不必要的醫療程序或所需要的治療受延誤，而醫院已設立電話熱線5334 0388供病人查詢（辦公時間：星期一至五上午9時至下午5時，公眾假期除外）。

供應到屯門醫院的試劑則未開始使用，沒有病人受影響。（資料圖片）

屯門醫院未開始使用有問題批次試劑

至於供應到屯門醫院的試劑則未開始使用，沒有病人受影響。明愛醫院及屯門醫院已停用受影響批次的試劑，改以其他試劑替代。局方已檢視其他公立醫院的試劑，確定沒有使用有問題的批次，所有公立醫院的前列腺特異抗原測試服務不受影響。

醫管局或追究供應商責任

發言人指，局方會嚴肅跟進事件，亦已向衞生署通報事件。局方已要求涉事供應商徹底調查試劑的品質監控和檢驗紀錄，並詳細解釋事件及補救措施。局方不排除採取進一步行動追究供應商的責任。局方會繼續與衞生署及供應商密切跟進事件，亦會要求供應商日後必須提供品質監控紀錄及認證，證明供應的測試用品合乎訂明的嚴格要求，確保病人安全及測試結果的準確性。