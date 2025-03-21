前列腺癌非手術治療　放射治療最新治療突破　減少復發風險

傳統放射治療作為前列腺癌的常規療法，過去需較長的治療周期(38天次, 為期8星期)，且因舊時技術限制，輻射可能對腫瘤周圍的正常組織造成一定傷害，有機會影響患者直腸和膀胱的功能。近年隨科技進步，更多精準且高效的新技術出現，單是治療前列腺癌，就有立體定向放射治療、荷爾蒙治療、放射性配體治療等新式治療法，為不適合或不希望做手術的患者提供多元選擇。本文特意請來了臨床腫瘤科專科醫生劉健生醫生(Dr Johnny Lau)為我們詳細講解治療前列腺癌的最新治療突破。



劉醫生指出，放射治療在某些情況下比手術更具優勢，特別是在治療低風險前列腺癌時，放射治療與手術具有相同的治癒率，但常見副作用風險更低，較少出現如尿失禁、性功能障礙等問題。對於中、高風險前列腺癌患者，放射治療結合荷爾蒙治療能更好地抑制癌細胞的擴散並提升整體疾病控制率。此外，轉移性前列腺癌的治療亦有重大突破，尤其是放射性配體治療，在不同藥物治療無效的情況下取得顯著的療效。

新式治療方法有哪些？

劉醫生指出，治療前列腺癌的方法愈來愈多，較為新穎的方式包括立體定向放射治療（SBRT）、荷爾蒙治療、放射性配體治療，這些治療方法各有特色，會根據病情狀況而決定治療方式。比如說，SBRT 尤其適合早期和中期的前列腺癌，而荷爾蒙治療與放射治療的結合則在中、高風險的患者中顯示出更好的療效。至於放射性配體治療，如Lu-177 PSMA，對於轉移性前列腺癌患者取得顯著效果。

立體定向放射治療

立體定向放射治療（Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT）是一種高精度的放射治療技術，能以極高的準確度針對腫瘤。它通過使用先進的影像導航技術（Image-Guidance）來確保放射線精確對準腫瘤位置，減少對周圍健康組織的損傷。這種技術通常配合動態控制系統，能夠補正患者在治療過程中的微小移動，進一步提高治療的安全性與精確度。劉醫生補充，臨床腫瘤科醫生為患者進行SBRT前，通常會聯繫泌尿科醫生先進行輔助水凝膠注射，把水凝膠注射到前列腺與直腸之間，形成一個水泡包圍著前列腺，大大減低直腸受損的風險，從而降低副作用。劉醫生強調，對於不想接受手術或無法接受手術的患者來說，SBRT是一個副作用較少且效果理想的選擇。

治療前列腺癌的方法愈來愈多，會根據病情狀況而決定治療方式。（圖片：Shutterstock）

荷爾蒙治療

荷爾蒙治療的原理是阻斷能刺激前列腺癌細胞生長的男性荷爾蒙。劉醫生指出，在中、高風險的前列腺癌患者中，荷爾蒙治療與放射治療的結合能顯著提高疾病控制率，減少復發風險，並延長患者的生存期。

放射性配體治療 （Radioligand Therapy）

放射性配體治療結合了標靶治療和放射治療的優勢，能透過將放射性同位素與小分子結合，精準攻擊轉移性前列腺癌細胞。劉醫生提到，這種方法在轉移性前列腺癌患者中展示出令人振奮的結果，尤其是對化療無效的患者來說，是一個重要的新希望。

新式治療的優勢 降低副作用 減少復發風險 提升生活質素

傳統治療方式條件限制較多、副作用風險相對大，如手術造成的尿失禁和性功能障礙等問題。相比之下，SBRT 提供了精準度更高，治療周期更快捷的治療選擇，且能配合輔助水凝膠注射技術，在前列腺與直腸之間形成保護屏障，顯著降低直腸受損的風險。這對病人，尤其是老年人來說，新式治療方法將大大提升其生活質素。在中、高風險的前列腺癌患者中，荷爾蒙治療與放射治療的結合能顯著減少復發風險，延長患者生存期。

新型治療的重大突破性發展 針對式對付癌細胞

劉醫生指，最近的重大突破包括放射性配體治療（Radioligand Therapy），例如Lu177-PSMA，這是一種標靶前列腺特異性膜抗原（PSMA）的放射性藥物。這種治療能夠精確地將放射線直接送到腫瘤細胞，降低對周圍健康組織的損傷。

放射性配體治療結合了標靶治療追蹤腫瘤的特性，和放射治療的優勢，能在不影響正常細胞的情況下，直接攻擊轉移性前列腺癌。這種方法顯著提高了治療的針對性和有效性，特別是對一、二線藥物治療反應不佳的患者效果顯著。

此外，荷爾蒙治療與放射治療的結合亦顯示出顯著的臨床益處。劉醫生引用研究表明，這種組合在中、高風險前列腺癌當中，能夠提高疾病的控制率，降低復發風險，並延長患者的生存期，為前列腺癌患者提供更多的治療選擇。

真實案例分享 立體定向放射治療提高控制病情機率

劉醫生憶述正值疫情期間，一位男病人確診前列腺癌，因疫情嚴峻關係，手術室較滿，難以安排多次傳統放射治療。經評估後，患者改進行立體定向放射治療，一共 5 次，每次治療僅 15 分鐘。這種精準高效的治療方式大大縮短了療程時間與次數，更成功控制病情並逐步康復，過程中亦未出現明顯副作用。這正正展示了 SBRT 的優點。

精準高效的治療方式大大縮短了療程時間與次數。（圖片：Shutterstock）

未來發展方向及展望 新式醫療助抗癌

劉醫生指出，隨著放射治療技術、荷爾蒙治療及放射性配體治療的發展，前列腺癌患者能夠獲得更有效的非手術治療選擇。這些突破性技術不但能提升患者的存活率，亦能大幅降低治療相關的副作用。對於前列腺癌患者來說，這些新式治療方法無疑帶來了新的希望。面對癌症，病人可能會感到非常憂慮，擔心治療所帶來的痛楚和副作用，劉醫生勸勉病人應積極求醫，對未來抱有希望。隨著多項新式的治療崛起，治癒和控制前列腺癌是很樂觀的。醫患應一起勇敢面對，積極迎向抗癌路。