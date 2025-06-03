馬會支持宋慶齡基金會偕青協推青年創新發展項目　培訓圍繞AI等

公益慈善研究院及香港賽馬會慈善信託基金合共審批撥捐1.5億元，支持由中國宋慶齡基金會推行、香港青年協會作為策略夥伴的「締造未來青少年創新發展項目」，為期3年。項目啟動禮今天（3日）在位於北京的中國宋慶齡青少年科技文化交流中心舉行。



項目旨在培養具有國家意識和全球視野的香港創新科技人才。參加者將接受爲期一年的系統化培訓，内容由頂尖行業及學術合作夥伴共同設計，圍繞四大主題：AI人工智能、航空航天與工程技術、機器人及新能源。



「締造未來青少年創新發展項目」啟動禮。（馬會圖片）

「締造未來青少年創新發展項目」啟動禮。（馬會圖片）

宋基會提供內地機遇 青協有本地青年發展經驗

「締造未來青少年創新發展項目」是公益慈善研究院與宋基會的首個戰略合作，旨在培養具有國家意識和全球視野的香港創新科技人才。項目以「產業-學校-社區」協作模式，透過宋基會的資源網路和教育研發優勢，為本港青年人提供內地最新發展及創新科技帶來的機遇；而作為香港策略夥伴的青協則利用其在本地的青年發展經驗，確保計劃符合香港學生的需要及人才持續發展。

培訓圍繞AI、新能源等四大主題

項目有別於坊間的青年交流活動，參加者將接受爲期一年的系統化培訓，内容由頂尖行業及學術合作夥伴共同設計，圍繞四大主題：人工智慧、航空航天與工程技術、機器人及新能源。培訓課程分爲三個強度等級，透過交流探訪、大師講堂、創科工具套裝培訓、專家導師指導及深度實踐訓練營等活動，循序漸進地增加參加者的創科興趣，協助他們掌握並運用創科技能解決實際問題的能力，並發掘具潛力的學生參與國内外交流和比賽，如宋慶齡少年兒童發明獎等。

完成課程後，項目會為有志從事創科產業的中學生及早裝備，提升競爭力，為創科發展儲備具有國家和國際視野的未來生力軍，並為香港青年提供多元出路。項目同時亦會為教育界提供專業培訓、特製教材套和交流平台，提升整體教學能力。整個項目預計能培育超過2,000名具有民族自豪感的創新科技青年及提升約500名資訊科技教師的教學能力。

黃嘉純：青年是創科關鍵力量

公益慈善研究院主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人黃嘉純。（馬會圖片）

公益慈善研究院主席兼賽馬會慈善信託基金信託人黃嘉純表示，國家《十四五規劃綱要》提出，明確支持香港建設國際創新科技中心，而青年正是實現這一目標的關鍵力量。因此，公益慈善研究院及馬會支持開展是次項目，期待青年們把握機遇、努力學習、勇於創新，成為未來的創科領袖。