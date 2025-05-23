紫荊黨｜打造國際創科中心須從身邊做起

來稿作者：周小稞



今年5月，筆者一年期的車輛牌照和十年期的駕駛牌照相繼到期。原本以為自己又要像以往那樣，前往人山人海的運輸署牌照事務處排隊辦理相關的續領事宜，沒想到此次兩份牌照的續領都可以在網上輕鬆辦理完成。看來特區政府自李家超就任特首以來就推動的數字政府建設確實取得了「感覺得到」的成績。

有比較才有發現。筆者以前一直覺得特區政府的各項公共服務做得不錯，公開，透明，有秩序也有效率。直到疫情後，筆者因內地駕照過期去到深圳交警局車管所辦理續期後才發現，內地的辦證流程已經全部數字化，申請者再也不用像以往那樣排著長龍焦急等待，而是可以坐在舒適的座椅上善用等候時間。反觀香港的各個牌照事務處，依舊是人山人海，排隊輪候，有些老人甚至自帶板凳以應對長時間的等候。此時筆者才意識到，曾經領先深圳的香港已經落後了。

有比較才有進步。2022年李家超在其第一份施政報告中就提出，到2024年中所有牌照和涉及申請與批核的政府服務全面電子化，在2025年或之前推動所有政府部門採用「智方便」為市民提供方便和一站式的電子服務。2023年施政報告又提出，在2024年第三季或之前，所有政府收費服務全面落實電子支付選項，並從2024年起推出數字政府及智慧城市「百項方案」。上述的這些目標應該說基本上都已達成，而作為市民也確實感受到最近幾年數字政府的進步。

社會數字化的程度明顯不夠

雖然過去幾年香港在數字政府建設方面取得了不小的成績，但就整個社會而言，數字化的程度還明顯不夠，離領先國家的水平還有不小的差距。香港國際機場曾經是全球數一數二的航空樞紐，但最近數年排名大幅下滑，其中一個重要原因就是香港機場原地踏步，跟不上數字化服務的浪潮。當新加坡樟宜機場數年前就已將辦理登機手續完全數字化、自動化時，香港機場雖然也有一些自動辦理機器，但還是保留著大量的人工登機櫃檯，大部分登機手續還是排隊辦理。

另外一個案例就是公交巴士的到站實時預報系統。筆者去年聖誕節到韓國旅遊，首爾的每一個公交站台都有清晰的屏幕，實時標明即將到站的各路公交巴士信息，一目了然而又相當準確。類似的系統筆者在美國的一些主要城市也都有體驗，運作也都大致良好。香港其實也裝有類似的系統，但整體的運作並不盡人意。有的站台沒有顯示屏幕，有的屏幕不能正常工作，有的屏幕顯示的信息並不完整，有的屏幕顯示的到站時間件並不準確。這樣的表現確實令香港人汗顏。

其實更令香港尷尬的是在電子支付上的落後。想當年八達通可是全球最早發展也是最為成功的電子貨幣，曾經是全球多個國家與地區參考與效仿的對象。1997年八達通推出的時候，QQ和阿里巴巴都還要到兩年後才相繼問世，更不用說微信支付和支付寶了。當中國內地的現金交易在微信支付和支付寶不斷擴張十年後基本消失時，香港的現金交易即便在八達通已推出近三十年並日益普及的今天仍然是大行其道。很多地方甚至還只接受現金交易，譬如說備受本地人和外地客詬病的出租車服務基本上還是純現金交易，連最普及的八達通也不接受。

對現金的依戀本身無可厚非，畢竟在歐美、日本等國家現金交易仍然相當普遍。但問題是，香港正在致力打造國際創科中心地位，特區政府並為此投入了上千億港元的資金，但香港社會不少角落至今仍抗拒電子支付，這顯然與香港的未來定位不相吻合。尤其是一河之隔的深圳，現金交易已然絕跡，更是襯托出香港的落後與保守。為扭轉這一局面，特區政府應該在成功建設數字政府的基礎上再接再厲，積極推動數字社會與智慧城市的建設，並把它作為打造國際創科中心的首要任務，通過系統的規劃、周密的部署和具體的KPI考核認真加以落實。

政府可以樹立標桿項目以示突破

在這一推動過程中，特區政府可以樹立一些標桿性的項目以示突破，譬如說出租車行業的改造，因為它確實備受多方責難但又是香港的一張名片。作為第一步，政府應該強制所有的出租車接受電子支付，先八達通，再微信支付與支付寶，而實現的方法都可以靠Apps完成，無需裝設昂貴的硬件。在此基礎上，政府再將網約車平台引入出租車行業，並設置網約車的准入門檻及打擊非法網約車以保護現有出租車從業者的合法權益。不破不立，如果特區政府能夠拿出足夠的魄力與智慧解決出租車行業的這一問題，那麼類似的問題也就能迎刃而解。

在這一推動過程中，特區政府可以利用可觀的政府與社會需求培育數家本地的、具規模的、服務收費合理而又技術水平領先的、未來可以參與國際競爭的數字化方案供應商。這樣的培育應該基於公開、透明、公正的市場競爭機制，而不是小圈子的近親繁殖，以避免目前存在的、收費昂貴而又技術落後的老問題。而要做到這一點，最重要的就是要開放市場，允許內地的技術與人才以合資的形式，通過落地香港成長為本地化的技術與服務供應商。從數字政府到數字社會再到智慧城市，隨著創科帶來的「獲得感」的逐漸顯現，創科的觀念與意識才會真正在香港社會扎根下來，打造國際創科中心才會有了根本性的保障與動力。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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