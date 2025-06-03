端午節小黃金周｜36萬人次內地旅客訪港　按年增加約10%

政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（3日）公布，剛過去的三天內地端午節長周末期間（5月31日至6月2日），訪港內地旅客有36萬人次，按年上升約10%。各個接待旅客的安排運作順暢，而各主要景點亦人流暢旺。



尖沙咀街頭6月1日人流不多，有內地客在廣東道街拍。（林子慰攝）

廣東道有名店實施人流管制，6月1日店外有少量旅客排隊，惟店內客人不多。（林子慰攝）

陳國基表示，繼五一黃金周後，今年內地端午節長周末期間，再次成功推動文旅融合，讓旅客和市民大眾一同感受香港獨特的節日氣氛。他指端午節當日，旅發局在星光大道舉辦龍舟美食街及端午主題打卡熱點，吸引不少市民及遊客前往品嚐地道特色美食及拍照留念；除各區舉辦的龍舟競渡外，大澳更舉行了別具地方特色的「龍舟遊涌」，以龍舟拖着載有神像的神艇巡遊大澳各水道，為居民祈求平安，吸引大批遊客和市民感受香港地道的端午節文化。

陳又指，適逢「香港非遺月2025」開幕典禮暨非遺嘉年華在尖沙咀香港文化中心廣場舉行，不少遊客趁機欣賞表演和參加攤位活動，近距離接觸和體驗香港豐富的非物質文化遺產項目。他表示，《九龍城寨之圍城》的熱映吸引大批旅客慕名到九龍寨城公園打卡，參觀剛開幕的「九龍城寨光影之旅」電影場景展。

5月31日約有14萬內地旅客人次訪港

內地端午節長周末期間，入境事務處錄得合共約46萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約36萬人次，按年上升約10%，佔總入境旅客約八成；非內地旅客約9.4萬人次，按年上升約14%。

內地旅客入境高峰期為5月31日，約有14萬內地旅客人次訪港。長周末期間，最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。

港鐵柯士甸站人流漸增。（任葆穎攝）

運輸署緊急事故交通協調中心在長周末期間24小時運作，其間署方督導本地和跨境公共運輸服務營辦商加大運力，包括增加連接各陸路口岸的巴士及專線小巴班次和加強跨境巴士服務，以滿足旅客需求。營辦商亦增派人員維持秩序，並預留了足夠車輛和人手，在有需要時進一步加強服務。

主要景點人流暢旺

當局表長周末期間，整體口岸運作、交通情況和運輸服務大致順暢。內地端午節長周末期間的訪港旅客遍布香港不同景點。西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等主要景點人流暢旺，人流管理工作順利。