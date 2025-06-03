端午節｜假期3日內地國內出遊1.19億人次　同比增長5.7%

內地端午節假期（5月31日至6月2日）結束，據文化和旅遊部數據中心測算，假期3天，全國國內出遊1.19億人次



據央視報道，假期期間，各地舉辦豐富多彩的文化和旅遊活動，拓展新業態、新場景，著力滿足人民群眾假日生活需求，全國文化和旅遊市場安全平穩有序。經文化和旅遊部數據中心測算，端午節假期3天，全國國內出遊1.19億人次，同比增長5.7%；國內出遊總花費427.30億元人民幣，同比增長5.9%。

另一方面，據交通運輸部消息，端午節假期全社會跨區域人員流動量65370萬人次，日均21790萬人次，同比增長2.5%。

其中，鐵路客運量4803萬人次，日均1601萬人次，同比增長4.3%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）59732萬人次，日均19911萬人次，同比增長2.4%。其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量48689萬人次，日均16230萬人次，同比增長2.5%；公路營業性客運量11043萬人次，日均3681萬人次，同比增長2.4%。

水路客運量273萬人次，日均91萬人次，同比下降6.8%。民航客運量563萬人次，日均188萬人次，同比增長1.7%。