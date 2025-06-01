端午節｜廣東道人流少　廣州客嫌香港沒變化提早回程：景點差不多

今日（1日）是內地端午節小黃金周假期第二日，以往甚受內地客歡迎的尖沙咀廣東道一帶卻人流不多，「名店街」不少奢侈品牌門店更頗為冷清，只得LOUIS VUITTON門外有旅客排隊，亦有店員實施人流管制。



不過，現場所見，大多內地客都是空手步出門店，未有花費購買「戰利品」。有廣州旅客認為，香港的奢侈品價格和種類與內地無異，而景點亦多年不變，所以由原定兩日一夜改為一日遊，提早回程。她說：「香港逛得多了，景點都差不多」，更指「香港沒有（海南）三亞逛得舒服」。



廣東道有名店實施人流管制，惟目測店內客人不多。（林子慰攝）

尖沙咀街頭今日（1日）人流不多，有內地客在廣東道街拍。（林子慰攝）

廣東道有名店派職員在門外實施人流管制，惟店內客人不多。（林子慰攝）

約下午12時30分，有「名店街」之稱的廣東道人流不多，有多間數奢侈品牌店外無人排隊，店內亦頗為冷清。現場所見，只有LOUIS VUITTON門外有少量內地旅客排隊，職員在門口實施人流管制。不過，店內實際客人不多，每有一組客人離店後才會讓令一組客人入店。記者在店外觀察1小時，約5至6組客人踏出店外，但多數空手離去。

廣東道有名店實施人流管制，店外有少量旅客排隊，惟店內客人不多。（林子慰攝）

今日為內地端午節小黃金周假期第二日，尖沙咀廣東道的旅客人流不算多，不少名店頗為冷清。（林子慰攝）

廣州旅客戴女士表示，曾來港多次，未見香港有很多變化，更稱「（香港）沒有（海南）三亞逛得舒服」。（林子慰攝）

廣州旅客：香港景點沒變化 逛多了都差不多

廣州旅客戴女士表示，曾來港多次，未見香港有很多變化。她今日於名店內逛完後空手離開，稱：「香港和內地奢侈品的種類和價格差不多，在香港買還要特意帶回去，很辛苦」。戴小姐亦指出，香港現在的景色和景點跟過去沒有分別，「這個地方主要是城市風景，逛得多了都差不多」，更稱「（香港）沒有（海南）三亞逛得舒服」。她透露，原定於香港遊玩兩日一夜，現時決定改為一日遊，提早回程返廣州。

廣東道的名店外未見有旅客排隊。（林子慰攝）

廣東道的名店外未見有旅客排隊。（林子慰攝）

廣東道的名店外未見有旅客排隊。（林子慰攝）

另外，在廣州工作的吳女士稱，因男友是香港人，故時常來港遊玩。她指，雖然香港不再有價格優勢及老店文化，但中西文化融合及極具秩序感的特色，仍能吸引她來港遊玩。吳稱是次來港將購買護膚品，順道到LOUIS VUITTON詢問免費燙印服務事宜。

剛到埗香港的深圳情侶王小姐和吳先生表示，因香港距離近，常在短假期和週末時訪港。他們稱每次訪港主要來尖沙咀及欣賞維港景色，每次花費金額均不同，需視乎是否買名牌手袋。王小姐表示，「若買手袋，大概花費幾萬元，若不買，則花費幾百元」。由於香港部份奢侈品價格仍較內地便宜，所以她仍會選擇來港購買。

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