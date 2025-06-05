大富豪十年租約曝光　創辦人羅焯親簽出租　內地人楊超入股49%

大富豪盛傳在14日邀請了前AV女優蒼井空開幕，惹來城中關注。《香港01》發現大富豪簽署了十年「梗約」的租約，由2023年11月起承租，業主免七個月租金供裝修，最近才曝光有關文件，但租金或悔約處理方式等資料則保密。曾接受傳媒訪問的行政總裁李健民現時只持有51%股權，他在去年11月將49%股權轉讓予以中國護照登記的楊超。



尖東大富豪夜總會已換上「大富豪BIG BOSS GENERATION」招牌，將在14日開幕。（資料圖片／林子慰攝）

曾代表香港紙醉金迷的夜生活文化的尖東大富豪，盛傳在14日開幕，並邀請到前AV女優蒼井空開幕。

部份重要條款保密 包括租金、悔約處理方式

《香港01》發現新租客與業主已簽署租約，租客為達融顧問有限公司，簽署租約是業主兼大富豪夜總會創辦人羅焯旗下公司。該份租約由2023年11月開始承租，直至2033年10月底，租約期長達十年，業主有提供七個月免租期作裝修。

「大富豪BIG BOSS GENERATION」店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。（資料圖片／林子慰攝）

大富豪股東內地人楊超 身份不詳

業主有與達融顧問簽署一份不公開文件，現時曝光的租約只提供部份租約條款，重要的資訊及細節則未有披露，包括租金及悔約處理方式等，外界無法得悉詳情。

達融顧問有限公司的董事為李健民，李健民現持有51%股權，他在去年8月及11月，將合共49%股權轉讓予以中國護照登記的楊超，楊超去年8月亦成為董事，暫無法確定楊超的真正身份。李健民在2024年6月曾經以行政總裁身份受訪，身旁有一名股東Brian合照及受訪，未知是否為楊超本人。

此外，李健民還有擔任辣椒仔飲食控股有限公司、達融飲食集團有限公司、達融創科實業有限公司及泓威有限公司董事。翻查資料，記者發現大富豪已領有商業登記證，並領有食肆、酒牌及卡拉OK牌照，有效期至今年11月。

網上傳聞指，現年44歲前AV天后蒼井空，獲邀出席新大富豪開張儀式。（蒼井空微博圖片）

去年曾有「假投資方案」 證監會發警告

在2024年1月，市場傳出大富豪再次承租新文華中心地下及地庫，有假冒的投資方案在微信等社交網站流傳，該方案介紹核心團隊為「達融顧問」股東兼董事「Edward Li（財爺）」，圖片為李健民本人。《香港01》去年5月曾就事件向達融顧問查詢，揭發為假冒的「一億元集資方案」，達融顧問表示方案與公司無關。證監會同月發出警告，屬可疑投資產品。

上代大富豪夜總會已在2012年結業。（網上圖片）

《香港01》記者近日曾到新文華中心現場觀察，發現該舖位已換上招牌，外牆金壁輝煌，店名與上代幾近相同，只增加英文名稱，名為「大富豪BIG BOSS GENERATION」，相信開燈後應非常搶眼。不過店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布。

有裝修師傅外出時向記者透露，地底層的裝修工程已將近完結，估計用作接待處的地面層，只需施工20日便完成施工，即最快6月中可啟用。

大富豪夜總會曾為尖沙咀東部標誌性的娛樂場所，位於新文華中心地下及地庫，合共約60,000平方呎。大富豪在2012年結業，曾轉租予免稅店至2021年，之後丟空至達融顧問承租。