大富豪夜總會｜億元集資方案為假　有人冒充職員帶人視察

尖東大富豪夜總會結業多年，今年1月原址由「達融顧問有限公司」租下，聲稱將重開夜總會，之後傳言四起，包括流傳多份投資方案，擬吸金億元；另有方案介紹「達融顧問」股東兼董事「Edward Li（財爺）」是新夜總會的負責人，有多年經營娛樂場所經驗，是廣西市級政協，但連城市名都寫錯。

「達融顧問」一方向《香港01》澄清，所謂的投資方案非其公司發出，更指有人冒充職員帶人視察，着公眾警惕不實訊息。另外亦有流傳當年大富豪的創辦人、現仍為舖位業主羅焯，是新夜總會的其中一名投資者，但「達融顧問」一方亦否認。

這位「財爺」本名「李健民」，有經營雲南米線餐廳，其他資料不多，達融顧問一方稱他暫時不會接受訪問。坊間亦流傳新租客簽下「五年梗約」，《香港01》調查證實是誤傳。



《香港01》4月底到訪大富豪夜總會，門外已圍起木板並張貼告示，稱有人冒稱為達融顧問人員向外界招攬投資者。（梁祖饒攝）

大富豪夜總會曾為尖沙咀東部標誌性的娛樂場所，位於新文華中心地下及地庫，合共約60,000平方呎。大富豪在2012年結業，曾轉租予免稅店至2021年，之後丟空至今。到2024年1月，市場消息指舖位再次出租，由「達融顧問有限公司」承租。

《香港01》4月尾到訪大富豪夜總會，門外已圍起木板並張貼告示，稱有人冒稱為達融顧問人員向外界招攬投資者。（梁祖饒攝）

達融顧問投資 澄清無投資方案

《香港01》上周五（26日）到訪大富豪夜總會，門外已圍起木板，張貼律師行1月12日發出的告示，稱「達融顧問有限公司投資上述地址為一間私人會所，現正進行裝修改建」，並指「有人冒稱為本公司人員向外界招攬投資者，現時公司並沒有授權外界其他人士代表本公司處理所有投資業務，希望各界人士注意，避免損失金錢。」

流傳多個方案 聲稱極高投資回報

今年1月起，至少兩份「大富豪夜總匯投資方案」在微信等社交網站流傳，其中一份方案聲稱會釋放五成股權，每投資1,500萬元便可委派一名董事，及協助一人申辦香港居民身份證。

該方案聲稱每半年可派息一次，派息率為公司純利總額的30%，預計12至15個月便可回本，回報相當吸引。

「達融顧問」澄清大富豪夜總會的投資方案，與該公司無關。（達融顧問聲明）

方案列達融董事「財爺」簡介 寫錯政協城市名

而另一份35頁的大富豪夜總會投資方案，有多張夜總會房間的模擬圖，最後一頁的管理及核心團隊，為一名叫「Edward Li 財爺」的人士，為第五屆「百式市」政協委員及澳洲註冊會計師。

翻查資料，達融顧問董事及股東為李健民。達融顧問回覆稱，他們是唯一租戶，並嚴正澄清投資方案非其公司發出，所有內容及條款均與公司無關，着公眾警惕不實訊息。達融顧問確認假方案內的「Edward Li 財爺」相片，確實為達融顧問董事李健民。

不過中國並無「百式市」，只有廣西壯族自治區「百色市」，是鄧小平1929年發動百色起義的地方。翻查百色政協網頁，第五屆百色市政協委員名單當中包括「李健民」。對於李健民的政協身份，達融顧問一方稱不作回應。

坊間流傳大富豪夜總會的投資方案，有「Edward Li 財爺」相片，達融顧問一方指，投資方案非該公司發出，但相片確實為達融顧問董事李健民。

董事另經營雲南米線

另外，《香港01》翻查紀錄，李健民與另一商人現時於新文華中心旁的南洋中心地面合資經營一間「辣椒仔雲南米線」，持股一半。

根據註冊紀錄，李健民現時擔任董事的有限公司包括辣椒仔飲食控股有限公司、達融飲食集團有限公司、達融顧問有限公司、達融創科實業有限公司、泓威有限公司。網上及傳媒報道，並無更多李健民的資料。

李健民正在構思中的大富豪新址對面的南洋中心地面, 合資經營雲南米線食店。（Google 街景圖）

「五年梗約」純屬誤傳

另外，早前有傳大富豪的新租客已簽下5年梗約，不過《香港01》翻查紀錄發現，截至5月2日，新文華中心大富豪舊址並沒有註冊新租約，根據香港市場慣例，一般兩年租約不會註冊，惟根據香港法例，所涉租期超逾三年的租約（須以租契形式訂立）應予註冊，否則將損失法律優先權。換言之，「五年梗約」一說是屬於誤傳。

網上流傳尖沙咀大富豪夜總會投資方案，擬吸金集資1億元。但大富豪夜總會投資方「達融顧問」向《香港01》澄清，所謂的投資方案非其公司發出。

有人冒充職員帶人到場視察 前老闆羅焯非投資者

此外，坊間盛傳大富豪前老闆兼業主羅焯為投資者，大富豪月租亦高達140萬元。達融向記者承認場地月租約140萬元，但大富豪前老闆羅焯卻非投資者，並拒透露真實投資者身份。達融稱公司內部於1月收到外界傳出的集資方案，1月時更有其他人疑冒充職員，帶其他人到大富豪視察場地。他們其後圍封地舖，並在門外張貼告示。

網上流傳尖沙咀大富豪夜總會投資方案，擬吸金集資1億元。但大富豪夜總會投資方「達融顧問」向《香港01》澄清，所謂的投資方案非其公司發出。（網上圖片）

食環署：正處理娛樂場所申請

問及何時可正式開業及是否作夜總會，達融稱意向是作綜合娛樂場所，會有卡拉OK及表演等活動，但開業日子仍在商討當中，全因裝修需時，現時亦正在申請所需牌照。食環署回覆稱，該地址正申領普通食肆牌照、公眾娛樂場所牌照及卡拉OK場所許可證，有關申請正在處理中。

翻查資料，1980年代夜總會興起，尖東及灣仔成為各大夜總會的集中地，羅焯在1984年創辦大富豪，其後更成為尖東地標，高峰時期有1,200名女公關，大富豪當年每月純利高達數百萬元。羅焯在1996年更斥資1.86億元購入該舖，並花費9,000萬元豪裝，當年與中國城、杜老誌及新花都為四大夜總會。惟1997年金融風暴後，並在澳門賭業蓬勃等因素下，夜總會逐漸被淘汰，大富豪最終在2012年結業。

大富豪夜總會曾為尖沙咀東部標誌性的娛樂場所，位於新文華中心地下及地庫，合共約60,000平方呎。在今年1月，市場消息指舖位再次出租，由「達融顧問有限公司」承租。（香港01記者攝）