尖東大富豪夜總會原址重現大富豪招牌　裝修師傅稱最快6月中重開

【大富豪夜總會重開／蒼井空／夜生活／夜經濟／尖東／喜愛夜蒲】尖東曾幾何時代表香港紙醉金迷的夜生活文化，隨着大富豪夜總會在2012年結業，加上新冠疫情的衝擊，尖東一帶近年只餘下遍地吉舖。不過近日網上流傳一張宣傳圖片，稱大富豪夜總會將於6月14日捲土從來，當日將舉辦「超跑巡遊耀動大富豪」活動，下午則舉辦開張儀式，更另有傳言指AV天后蒼井空將擔任剪綵嘉賓。



《香港01》今午（28日）到場觀察，發現該舖位已換上招牌，外牆金壁輝煌，店名與上代幾近相同，只增加英文名稱，名為「大富豪BIG BOSS GENERATION」。有裝修師傅透露，地底層的裝修工程已將近完結，估計地面層只需施工20日便完成施工，即最快6月中可開張。



尖東大富豪夜總會原址已換上「大富豪BIG BOSS GENERATION」招牌。（林子慰攝）

「大富豪BIG BOSS GENERATION」店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。（林子慰攝）

新大富豪疑似將於今年6月14日開張。（網上圖片）

大富豪夜總會2012年結業 一個時代落幕

昔日尖東為香港的夜蒲聖地，上世紀80至90年代聚集大量夜總會，每晚夜生活多采多姿，不過90年代後期本港經濟不景，尖東紙醉金迷盛況不再，港人熟知的大富豪夜總會也在2012年捱不住結業，周邊地區從此人氣盡失，疫情期間更是遍地吉舖。

上代大富豪夜總會已在2012年結業。（網上圖片）

大富豪夜總會昔日環境。（網上圖片）

大富豪夜總會昔日環境。（網上圖片）

財團110萬元月租大富豪夜總會舊址 發展高檔夜場不採用夜總會模式

不過去年初有消息指，有財團以月租110萬元，承租大富豪夜總會的舊址，規模有約5.6萬平方呎，將重新發展成高檔夜場，但不會再採用過去的夜總會模式，反而提供中西式餐飲、卡拉OK、舞池及會議展覽等設施。

網上傳聞指，現年44歲前AV天后蒼井空，獲邀出席新大富豪開張儀式。（蒼井空微博圖片）

新大富豪疑6.14開幕 AV天后蒼井空擔任開幕剪綵嘉賓

直至近日網上再流傳一張宣傳圖片，新大富豪疑似將於今年6月14日捲土重來，舉行名為「超跑巡遊耀動大富豪」的活動，當日下午2時將有超級跑車從跑馬地馬場出發，經加路連山道駛至尖沙咀文華商業中心舖址。

至下午3時，該店將舉行開幕儀式及舞獅表演，晚上7時則是盛大開幕晚宴暨私人派對，更註明活動僅限受邀嘉賓參加。而網上消息稱，現年44歲前AV天后蒼井空將會出席開張儀式及擔任剪綵嘉賓。

新大富豪店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。（林子慰攝）

新大富豪店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。（林子慰攝）

新大富豪店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，裝修師傅正在趕工。（林子慰攝）

現場直擊舖位已換上大富豪招牌 裝修師傅透露20日可完工

《香港01》記者今午（28日）到現場觀察，發現該舖位已換上招牌，外牆金壁輝煌，店名與上代幾近相同，只增加英文名稱，名為「大富豪BIG BOSS GENERATION」，相信開燈後應非常搶眼。不過店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。

有裝修師傅外出時向記者透露，地底層的裝修工程已將近完結，估計用作接待處的地面層，只需施工20日便完成施工，即最快6月中可啟用。

網上出現一個自稱為「大富豪BIG BOSS GENERATION」的網站。（網頁截圖）

網上出現一個自稱為「大富豪BIG BOSS GENERATION」的網站。（網頁截圖）

網上疑出現大富豪官網 最低5萬元入會費可享私人貴賓室

若在Google搜尋大富豪夜總會等關鍵字，可發現一個名為「大富豪BIG BOSS GENERATION」的網站。其介紹頁面聲稱店舖座落於尖沙咀中心地帶，是一所為追求奢華享受的人士而設立的尊貴會所，地址列明為香港尖沙咀科學館道14號文華廣場。

該網頁更介紹會員制度，分為銅級、銀級及金級會員，可獲特別節目優先權，入會費介乎5萬元至50萬元不等。其中銀級及金級需要其他會員推薦，但額外享有私人貴賓室等專享服務。

新大富豪為達融顧問有限公司投資的私人會所

此外，圍板上貼上多張由律師行發出的聲明書，根據內文指出，目前正在裝修及改建的新文華中心地下及低層地庫，是由達融顧問有限公司投資的私人會所，其團隊負責對外的業務往來及投資安排。

聲明又澄清有關大富豪夜總匯投資方案的報道，強調所有內容和投資條款與達融顧問有限公司無關，呼籲公眾不要誤信未經證實的信息，建議在進行任何投資前應充份調查及評估。

新冠疫情後，大富豪舊址一直被丟空。（資料圖片）

大富豪夜總會結業後 舖位曾租予免稅店「富豪匯」

翻查資料，去年中市場上突然流傳「大富豪夜總匯投資方案」，聲稱公司估值約2兩億元，大股東擬出讓50%股權，又稱預期在去年10月12日便可開業。因此可推斷上述聲明為澄清市場流傳的「投資方案」。

而上代大富豪夜總會早於1984年開業，創辦人羅焯在1996年以1.86億元購入舖址，惟後來夜總會在2012年結業，該舖位被租予免稅店「富豪匯」，主要向內地旅客出售化妝品、金飾及名牌時裝等，直至2021年因新冠疫情宣布結業，從此店舖一直被丟空。