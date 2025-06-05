黃百鳴涉內幕交易案　辯方指黃擬不認罪　官預留案件11月開審

電影公司主席黃百鳴(黃栢鳴)涉操縱股份進行內幕交易，被證監會票控，案件今（5日）於東區裁判法院再訊。辯方透露黃擬不認罪。裁判官把案件押後至8月25日再訊，屆時正式聽取黃的答辯。裁判官並預留11月24日至12月12日作審訊之用，預料審訊需時15天。



被告黃柏鳴(78歲)被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

黃柏鳴的代表律師指黃擬不罪。(資料圖片/陳蓉攝)

控方將傳召13名證人

控方透露，打算傳召13名證人，包括8名街外證人、4名是證監會人員和1名專家證人。控方已把專家報告交予辯方。控方亦指，會依賴被告2019年6月錄取的會面紀錄。

辯方或爭議被告手機撮取的資料

辯方透露，其專家已開始製作報告，相信於9月中完成。此外，就案中手機撮取的WhatsApp訊息紀錄和被告的會面紀錄，辯方仍在考慮是否爭議其呈堂性。

將會以中文審訊

裁判官把案件押後至8月25日再訊，屆時除了正式聽取被告答辯，亦會作預審，涉及WhatsApp訊息的證物鏈、是否爭議會面紀錄、專家證人的資格。裁判官亦預留11月24日至12月12日作審訊，聆訊會以中文進行。

案件編號：ESS1735/2025