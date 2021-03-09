UA結業｜市傳林建岳、楊受成擬接手　黃百鳴表明無意加入爭奪戰

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-09 17:07

UA戲院不敵疫情及經營壓力，昨(8日)宣布即日起全院線結業，市場消息隨即傳出，富商林建岳及楊受成均有意接手經營，擴大旗下電影院規模，各院線的戲院爭奪戰隨時一觸即發。 林建岳旗下的MCL院線目前共擁12間戲院，在逆市下仍積極拓展版圖，月前已「入手」UA K11 Art House，下年亦有新戲院開張。洲立影藝(MCL)總經理黃寶珠指，對接手經營一事不作評論，但表明該院線會繼續尋找合適機會。 另有指楊受成旗下英皇院線亦謀出手競爭；宏寰文化傳播旗下ACX Cinemas亦表明持觀望態度。不過Cinema City老闆黃百鳴直言，暫無收購意圖，但認為有人願意投資經營戲院，對電影業而言是好事。

▼3月8日 UA戲院宣布全線結業▼

MCL總經理︰不評論傳聞

UA倒閉前於全港共經營6間戲院，分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角新世紀商場Moko、九龍灣淘大花園商場、MegaBox商場、青衣城及東薈城。有指林建岳旗下MCL院線上月購入UA K11 Art House戲院後，打算再下一城，接手UA餘下院線。

洲立影藝 (MCL) 總經理黃寶珠接受《香港01》查詢時指，不評論有關傳聞，但表明該院線會繼續尋找合適機會。她又指，疫情的影響是世界性，不僅對電影業，本港各行各業亦受累，期望可盡快回復正常。

洲立影藝 (MCL) 總經理黃寶珠(左)表示，不評論個別意向，但院線會繼續尋找合適機會。(資料圖片)

林建岳旗下豐德麗於 2013 年收購寰亞洲立集團，並擁有MCL院線，目前共設12間戲院。逆市下，MCL無懼市況繼續擴張，更已於多區順利「插旗」，繼續向「區區有戲院」目標進發。根據資料，MCL院線先有去年6月開業的數碼港戲院，上月則以5,600萬元收購UA位於K11 Art house物業租賃合約，以及戲院資產；另一邊廂MCL亦於2023年起承租原屬百老匯院線的The ONE戲院。MCL亦將進駐啟德AIRSIDE，商場將於下月開幕。

麗新集團董事會主席林建岳。(資料圖片)

傳英皇戲院有意接手經營部分戲院

不過，戲院爭奪戰亦隨時一觸即發。市傳楊受成旗下英皇院線亦有意成為「白武士」，接手經營UA部分戲院，英皇戲院是本港戲院業的「後起之秀」，由楊受成幼子楊政龍主理，2017年進駐中環娛樂行，成為英皇首個戲院據點，4年間已擴展至全港擁7間戲院。《香港01》已向英皇戲院作出查詢，正待回覆。

UA原有戲院的潛在買家尚有ACX Cinemas。位於新地北角匯、宏寰文化傳播旗下ACX Cinemas去年11月底開業，發言人指，待了解所有詳細情況，再考慮會否接手部分戲院。

黃百鳴︰有人願出手投資是好事

去年下半年接手九龍灣星影匯的Cinema City老闆黃百鳴則表示，暫無洽購UA戲院的意圖。他又指，疫情對電影業衝擊大，即使容許復業仍有限制，對戲院經營甚有肘掣，且電影未如餐廳般可「打包」外賣，「無咩走盞位。」他寄望疫情盡快過去，「希望明天會更好」。

對於市傳林建岳及楊受成有意接手UA戲院，黃百鳴稱，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。他認為，在本港電影院不足情況下，有人願出手投資，共同維持電影業生態是好事。Cinema City現於全港經營6間戲院。

黃百鳴表示。暫無意接手UA戲院。(資料圖片)

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼