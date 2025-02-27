證監會控黃百鳴涉內幕交易 准以20萬元保釋候審
撰文：倪清江
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證券及期貨事務監察委員會今天（27日）在東區裁判法院對商人黃栢鳴（藝名黃百鳴）展開刑事法律程序，指其就傳遞娛樂有限公司（前稱天馬影視文化控股有限公司）的股份進行內幕交易，獲准以20萬元現金保釋。
證監會表示，大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。
黃百鳴暫時無須答辯，案件押後至2025年3月27日。
證監會表示，進行內幕交易構成違反《證券及期貨條例》第291條的罪行。
黃獲准保釋，有三個條件：
(i)繳交200,000元的保釋金；
(ii)於所提供的住址居住，並在住所有變更前通知警方；及
(iii)在離港前24小時通知證監會。
天馬影視於2012年10月31日在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2015年1月9日轉往聯交所主板上市。在黃出售其於天馬影視的控股權益後，該公司自2018年3月13日起易名為傳遞娛樂有限公司。
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