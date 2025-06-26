3歲童上興趣班被熱牛奶嚴重燙傷腹部及下肢　母：做阿媽嘅心都碎

家長陳小姐帶3歲兒子到一間教育機構黃埔分校上興趣班，豈料兒子在上課途中被滾燙的牛奶燙傷肚、大腿及生殖器，部分皮膚達二級燒傷，「小朋友每次都喊到好似劏豬咁。做阿媽嘅，心都碎喇。」



陳小姐指事後機構雖有跟進小孩狀況，卻沒有提及賠償方案；直至本月初，事件獲傳媒報道，機構才提及賠償醫藥費，但之後沒有下文。她已委託律師協助，學校總部曾有人以調停人身份聯絡律師，但稱總部不會為黃埔分校負責。《香港01》6月3日已向黃埔分校，惟一直未接獲回覆。



陳小姐的3歲兒子腹部同樣嚴重燙傷。（陳小姐提供圖片）

陳小姐的3歲兒子左大腿嚴重燙傷起水泡。（陳小姐提供圖片）

陳小姐的3歲兒子左大腿嚴重燙傷起水泡。（陳小姐提供圖片）

兒子被熱牛奶燙傷 陳小姐：救護員初步判斷二或三級燒傷

事件發生在5月4日，陳小姐夫婦二人在「小小科學超人」黃埔分校附近買飲料，等候兒子上課。校方人員突然致電陳小姐，指其子發生意外。他們立即回到機構，發現老師已把兒子的褲、襪和鞋脫掉，並向他淋水。

他們得悉兒子被熱牛奶燙傷後，便立即將小孩送院，引述救護員稱初步判斷屬二級或三級燒傷。

陳小姐兒子事發當日在「小小科學超人」黃埔分校上課。（黃埔天地網站）

小孩連生殖器官也開始生水泡 留院超過一星期

將兒子送院後，陳小姐的丈夫到了警崗報案，而老師亦全程陪在小孩身邊，不斷安撫他。她說那時兒子身上的水泡已起得很大，連生殖器官也開始長水泡，令她驚惶失措。醫生表示要弄破水泡，因爲擔心裏面有細菌。

小朋友每次都喊到好似劏豬咁。做阿媽嘅，心都碎喇。 家長陳小姐

其子最終留院超過一星期，至現時還要每兩星期到醫院覆診。陳小姐表示，兒子現時也有少許疤痕，不知道將來會是甚麼情況。

陳小姐：熱牛奶是課堂實驗用具 校方曾提賠償醫藥費惟無下文

陳小姐表示，至今不知意外發生過程，只知熱牛奶是課堂實驗用具。她表示，涉事教師事後曾聯絡過她一次，另外校方也有機構職員聯絡過她，但當談及賠償便不了了之。直至事件本月初獲《東張西望》報道，該校才提及賠償醫藥費，但未有下文。陳小姐現時已委託律師協助。

家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

醫生：燙傷生殖器或會導致泌尿問題 燙傷部位或需植皮

家庭醫生林永和指，二至三級燒傷屬一個較深層的燒傷，燙傷生殖器或會導致泌尿問題，而其他燙傷的部位或需植皮。他指醫院有整形外科，可能小孩日後不用留疤，但肯定需長期跟進，而考慮到合作度等問題，治療小孩的難度遠比成人高。