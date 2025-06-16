李小龍前替身疑被縱火燒傷　同屋主被裁企圖謀殺等四罪不成立

將軍澳馬游塘村一寮屋於2021年發生三級火警，曾任李小龍替身的特技演員陳一言，疑與同屋主不和後拒搬走。兩人後因養狗問題爭執，同屋主涉嫌向陳淋潑易燃液體後點火，導致其上半身有逾30%面積燒傷。同屋主否認企圖謀殺等四罪受審，5女2男陪審團今（16日）在高等法院退庭商議約5小時後，一裁定被告所有罪名不成立。



被告孫崗旦（67歲），被控1項企圖謀殺罪及1項有意圖而縱火罪，指他於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村一未登記寮屋，企圖謀殺陳一燕（又名陳一言，案發時69歲）及縱火損壞寮屋，和意圖危害陳一燕的生命。他另被控1項有意圖而導致身體受嚴重傷害及1項有意圖而縱火罪，作為上述兩項控罪的交替控罪。

被告孫崗旦否認企圖謀殺及縱火等罪。(資料圖片)

事主陳一言(前)。(陳蓉攝)

被告被捕後否認放火 火種是電力短路引起

控方開案陳詞指，被告與事主陳一言同住，其後雙方關係惡化，被告要求陳遷出，惟陳拒絕。在2021年12月20日，二人因養狗的問題爭執，被告用易燃液體潑向陳，並用火機點燃，令陳的全身起火，陳當時立即用狗水碗裏的水淋熄他身上的火種。

消防員及警員其後接報到場，被告被捕並在警誡下稱，事發時他與事主同在家中，但他沒有放火，火種無故地突然出現，是由電力短路引起的。被告並解釋因電話沒有電，所以未即時報警。

經政府化驗師化驗後，在事主的衣物上發現，有殘留的易燃有機混合物二甲苯，事主的醫療報告亦顯示，其上半身有逾30%面積燒傷。

事主指被告把易燃液體淋在他身上 並以噴火器燃點 令他全身著火

事主陳一言作供指，案發當時是晚上，被告在他正在休息的時候，把一支不知道是火酒還是電油的液體淋在他身上，並以噴火器燃點，令他全身著火。陳指，當時附近有一個水碗，水碗放有水讓狗隻飲用。他便拿起該水碗，把水淋在身上，但火種並沒有完全熄滅，陳於是再去找其他水源，才能把身上的火完全救熄。

陳形容，因為被告用噴火槍一點，已令他全身著火，故他知道被告淋在他身上的是易燃液體，其後更令他們所住的房子也著火，故他走到了屋外面。陳形容：「嗰啲火係好大嘅火，因為我對火好有認識。」

案件編號：HCCC30/2023