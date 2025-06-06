「全國放魚日」｜漁護署辦增殖放流逾2萬條幼魚 冀加強公眾保育
撰文：李慧熒
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漁護署今日（6日）為響應「全國放魚日」，在大埔魚類批發市場舉行增殖放流活動，合共放流23,500條幼魚苗到東平洲海岸公園，並首次與深圳同步進行放流，宗教、環保、漁民及學生團體亦有到場參與。漁護署冀今次活動可向市民推廣「科學放養」，取代私自放生的行為，讓他們了解增殖放流的意義。
漁護署今日響應「全國放魚日」，首次跟深圳市規劃及自然資源局以及深圳市海洋發展局合作，同步舉行增殖放流活動，並在鄰近水域同步放流。這次活動將放流合共23,500條幼魚苗到東平洲海岸公園，種類包括黑鱲、黃腳鱲、沙鱲、石蚌以及紅斑共5個本地品種。
漁護署指出，該5種魚類均為本地魚類，對本地海洋生態影響較低。活動選址為東平洲海岸公園是因為該處的海洋生態環境較為豐富，亦有捕魚限制，禁止商業捕魚，較適合投放魚苗，讓魚苗能夠茁壯成長。
活動有助提高大眾對海洋資源保育
環境及生態局副局長黃淑嫻表示，透過今次活動，可提高大眾對保育海洋資源環境的意識，了解和增加增殖放流的意義，同時希望減少市民的放生行為。黃淑嫻稱：「宗教信仰和文化傳統，多年來香港都有放生活動，漁護署一直加強公眾教育，提醒市民在參與放生活動前考慮，以免影響生態環境。」
張宇人：增值放流對漁業和公眾都有正面影響
立法會議員張宇人亦指，增殖放流對漁業和公眾都會帶來正面影響，可恢復和保護水生物的資源，對推動漁業的可持續發展意義重大。因為漁苗被放到海中於合適的環境下長大，並繼續繁衍後代，有助漁業資源逐漸增加，市民亦可以持續享用本港供應的優質海產。