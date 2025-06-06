「全國放魚日」｜漁護署辦增殖放流逾2萬條幼魚　冀加強公眾保育

漁護署今日（6日）為響應「全國放魚日」，在大埔魚類批發市場舉行增殖放流活動，合共放流23,500條幼魚苗到東平洲海岸公園，並首次與深圳同步進行放流，宗教、環保、漁民及學生團體亦有到場參與。漁護署冀今次活動可向市民推廣「科學放養」，取代私自放生的行為，讓他們了解增殖放流的意義。



漁護署今日（6日）為響應「全國放魚日」，舉行增殖放流活動。（李慧熒攝）

漁護署今日響應「全國放魚日」，首次跟深圳市規劃及自然資源局以及深圳市海洋發展局合作，同步舉行增殖放流活動，並在鄰近水域同步放流。這次活動將放流合共23,500條幼魚苗到東平洲海岸公園，種類包括黑鱲、黃腳鱲、沙鱲、石蚌以及紅斑共5個本地品種。

漁護署指出，該5種魚類均為本地魚類，對本地海洋生態影響較低。活動選址為東平洲海岸公園是因為該處的海洋生態環境較為豐富，亦有捕魚限制，禁止商業捕魚，較適合投放魚苗，讓魚苗能夠茁壯成長。

是次活動當中，合共放流23,500條幼魚苗，包括黑鱲、黃腳鱲、沙鱲、石蚌以及紅斑。（李慧熒攝）

活動有助提高大眾對海洋資源保育

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，透過今次活動，可提高大眾對保育海洋資源環境的意識，了解和增加增殖放流的意義，同時希望減少市民的放生行為。黃淑嫻稱：「宗教信仰和文化傳統，多年來香港都有放生活動，漁護署一直加強公眾教育，提醒市民在參與放生活動前考慮，以免影響生態環境。」

環境及生態局副局長黃淑嫻期望活動可提高市民對保育海洋資源環境的意識，減少私自放生。（李慧熒攝）

張宇人：增值放流對漁業和公眾都有正面影響

立法會議員張宇人亦指，增殖放流對漁業和公眾都會帶來正面影響，可恢復和保護水生物的資源，對推動漁業的可持續發展意義重大。因為漁苗被放到海中於合適的環境下長大，並繼續繁衍後代，有助漁業資源逐漸增加，市民亦可以持續享用本港供應的優質海產。