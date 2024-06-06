2024全國放魚日｜「放流」1.8萬條幼魚　望維持香港水域生態平衡

漁農自然護理署聯同佛教團體，今日（6日）響應「全國放魚日」，下午於大埔魚類批發市場舉行增殖「放流」活動，首次讓公眾參與，共放流1.8萬條幼魚到印洲塘海岸公園，放流前已適應香港水域環境，之後會持續觀察。



香港佛教聯合會會長寬運法師表示，「放流」與「放生」不同，前者是先專門培育幼魚，其後在專家的監管下放回適合的海洋環境，藉以改善海洋生態環境，生生不息，後者屬佛教精神在於慈悲護生，若使用不正確方式，導致動物受苦、生態受破壞，則違背「放生」原意。



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漁護署聯同佛教團體響應「全國放魚日」，舉行首個讓公眾參與的增殖放流活動，期望能提高公眾對保護海洋資源和環境的意識，宗教、環保、漁民及學生團體亦在場參與。此活動共放流1.8萬條幼魚到印洲塘海岸公園，品種包括紅斑、石蚌及黑鱲，幼魚皆由廣東省內的孵化場供應，放流前已適應香港水域環境，在放流後亦會持續觀察。

「放流」與「放生」理論上有別

寬運法師表示，「放流」是先專門培育幼魚，其後在專家的監管下放回適合的海洋環境，藉以改善海洋生態環境，達致生生不息。至於「放生」則屬佛教，其基本精神在於慈悲護生、尊重生命及眾生平等。寬運法師補充佛教的「放生」需要兼備慈悲與智慧，若使用不正確的方式，導致動物受苦、生態受破壞，則違背「放生」原意。

寬運法師強調不論「放流」或「放流」皆兼備護生的目的和意義，因此凡是用正確及智慧的方式進行，自己定會支持，亦不存在誰取代誰。

漁農界立法會議員何俊賢最表示，希望每年能舉辦至少一次增殖放流活動，藉此提高公眾保育海洋資源及環境的意識，減少對社會不必要的殺生，令社會得以持續發展。