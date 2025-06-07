皇后山邨食水｜回應是否反應慢　甯漢豪：回想起嚟時間可把握更好

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水風波發酵超過一星期後，發展局局長甯漢豪今日（7日）帶領水務署人員到坪輋路段實地調查，被問到為何不到邨內與居民會面，她表示，邨內情況已有好大改善，今次行程重點是與專家做溯源工作。



被問政府今次反應過慢，未能及時解決居民食水問題，她指，「回想起嚟，會唔會可以早啲同大家解釋嚟緊嘅行動、早啲拎沉殿物化驗呢」，相信時間上可以把握更好，強調目前情況已受控，當局正做好溯源工作。



發展局局長甯漢豪今日帶領水務署人員到坪輋路段實地調查。(夏家朗攝)

被問是否黃恩諾解說未能釋疑 甯漢豪：唔會單係一次解說就算

被問水務署署長黃恩諾早前解說是否未能釋除居民疑慮，以致令她需要親身視察，她指，遇到這類事件，令居民要安心和放心，政府需要不停解說，「我哋都樂意去做，唔會單係一次解說就算」。她表示，邨內情況已有好大改善，不論是房屋署、民政事務處、關愛隊等，一直協助收集市民反映，今次行程重點是與專家做溯源工作。

至於目前皇后山邨食水最新情況，她指，邨內水缸已無黑點，個別住戶或反映食水有黑點，但據區議員、屋邨辦事處等了解，目前只餘下「零星個案」，「即使有都非常小量」，有信心過多數日，食水情況會有好轉。她續指，水務署每日公布驗水結果，亦會公布食水會否有黑點，如有黑點「大家一定知」。

（圖左起）水務署署長黃恩諾與甯漢豪解釋涉事瀝青水管位置。(夏家朗攝)

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甯漢豪：回想起嚟會唔會可早啲拎黑色沉殿物化驗呢？

被問政府今次反應過慢，未能及時解決食水問題，甯漢豪稱，水務署於5月30日已收到個案報告，署方已即時取水化驗，但沉殿物積聚需時沖洗。她指，「回想起嚟，會唔會可以早啲同大家解釋嚟緊嘅行動啦、早啲拎黑色嘅沉殿物化驗呢」，相信時間性上可以把握更好，強調目前情況已受控、「好轉咗好多」，當局會努力做好溯源工作。