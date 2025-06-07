皇后山邨｜居民批甯漢豪今始實地調查　「證明唔係好關心市民」

粉嶺皇后山邨及毗鄰居屋山麗苑食水被揭含有瀝青的第九日，行政長官李家超亦都高度關注此事件，發展局局長甯漢豪於今日（7日）將帶領水務署人員實地調查。



有居民表示，食水黑點比數日前少，今日早上放水時，已經不覺有黑點；甚至有居民已經開始用過濾水煲飯煮水。對於昨日政府宣布的十項具體工作，有居民就認為，政府發現問題後，能及時亡羊補牢就最好；也有居民覺得甯漢豪今日才過來實地調查太遲，直言：「發生咗咁多日，你宜家先至黎，即係證明唔係好關心市民。」



粉嶺皇后山邨及毗鄰居屋山麗苑食水被揭含有瀝青。(資料圖片)

居民稱食水黑點較數日前少 敢直接飲過濾水

居住在皇順樓的陳小姐表示，今日食水黑點對比數日前已經少好多。她續指，今日早上放水時，已經不覺有黑點存在，現時是直接飲用過濾後的食水。

另外一位居民陳先生也稱，食水黑點已經比往日少了很多，經過濾器過濾的水已經看不到黑點，惟沒有過濾的水仍有些少。他表示，在食用方面，都是用過濾水煲飯和煮水。

皇后山邨居民陳先生表示，過濾後的水已沒有黑點，惟沒有過濾的水仍有些少黑點。(馮藹怡攝)

對於政府昨日宣布的十項具體工作，包括更換皇后山邨涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管等，陳先生認為政府進度良好，「呢啲涉及民生嘅嘢遲早都要整」。他又表示，食水問題涉及市民的健康，甯漢豪實地調查是好的舉動，坦言：「宜家做官個啲都係要黎睇下，關心一下我地。」

(馮藹怡攝)

居民呂先生認為政府官員多事情處理，現時跟進也不算遲。(馮藹怡攝)

居民：政府能即刻補救不算太遲

居住在皇澄樓的呂先生也表示，政府進度不算太遲，認為現時官員有好多事情要處理，只要當事情發生之後，政府能夠「即刻補救」和跟進就可以了。

屋邨電梯口張貼昨天水務署的食水檢測結果。(馮藹怡攝)

居民陳小姐希望政府的十項具體工作能夠將問題改善得妥妥當當，市民飲用都方便、安全。(馮藹怡攝)

批甯漢豪事發多日後才實地調查 居民：證明唔係好關心市民

事隔超甯漢豪過一周，昨日才由特首李家超親自召開高層督導會，陳小姐認為不算太遲，坦言「有心都唔論遲」，但對於甯漢豪今日才到皇后山邨實地調查，就認為有些遲。她直言：「發生左咁多日，你宜家先至黎，即係證明唔係好關心市民。」

水務署署長黃恩諾在5日指出，皇后山邨食水含瀝青，推斷與上游的鋼管有關。他指，在屋邨上游有約2.6公里遠有一條長約450米的政府鋼管，該鋼管於1987年鋪設，當年仍使用瀝青塗層，其後亦有剝落情況，推斷為是次黑點源頭。

政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

特首李家超昨日表示高度關注此事件，並要求相關部門落實十項具體工作，包括更換皇后山邨涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管、水務署加密驗水，並每日發布水樣本測試結果等。

甯漢豪今日將會帶領水務署相關人員實地調查。發展局亦要指導水務署按風險檢視，有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。