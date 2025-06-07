皇后山邨｜劉國勳：瀝青舊喉管位於坪輋路底一段　應盡快換釋疑慮

皇后山邨及山麗苑食水現瀝青黑點，民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，得悉長四百米的瀝青塗層舊喉管，正是位於坪輋供水站下的坪輋路底下一段。劉國勳要求立即更換有關喉管，徹底解決皇后山邨居民憂慮。據了解，連接皇后山的一段沙頭角公路等喉管已更換，因此只要盡快更換坪輋路底下舊喉管，皇后山一帶喉管就不再有瀝青喉管，居民可以更放心。



立法會議員劉國勳（圖右一）昨日連同北區區議員胡景鵬及宋冰冰（圖左二及一），聯絡水務署署長黃恩諾（圖右二）到皇后山視察。(劉國勳提供)

劉國勳表示，昨日連同北區區議員胡景鵬及宋冰冰，與水務署署長黃恩諾到皇后山視察，得悉長400米的瀝青塗層舊喉管，正是位於坪輋供水站下的坪輋路底下一段。

劉國勳指，要求立即更換有關喉管，徹底解決皇后山邨居民憂慮。據了解，連接皇后山的一段沙頭角公路等喉管已更換，只要盡快更換坪輋路底下舊喉管，皇后山一帶喉管就不再有瀝青喉管，令居民更放心。

尚有700公里喉管含瀝青 引述黃恩諾稱盡快更換

全港有700公里同期及同類喉管，劉國勳表示，要求署方制定時間表更換，同時加入智慧水務。劉國勳引述黃恩諾稱，要更換喉管必須先完成喉管改道，以確保工程期間供水不受影響，承諾在平衡對路面交通影響情況下，盡快更換喉管。

劉國勳團隊亦與黃恩諾視察皇后山邨總水錶房等供水設施，同時要求署方在事件解決前，加強濾網、繼續放置水箱及清洗水缸和供水系統設備中的殘留物；亦要動態檢測水樣本並每日公布相關結果和數據。

區議員：部分居民反映食水供有微量黑色沉澱物

胡景鵬表示，近兩日皇后山邨的食水情況有改善，但仍有部分居民反映在食水反映微量黑色沉澱物。他會繼續聯絡水務署和房屋署協助加強清理水管。