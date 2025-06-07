皇后山邨｜居民批政府換瀝青水管慢　促立即解決　續買水飲盼資助

粉嶺皇后山邨及毗鄰山麗苑食水被揭含有瀝青，發展局局長甯漢豪今（7日）帶領水務署人員實地調查涉事水管源頭，預計今年內開展更換工程。



有居民認為政府更換工程太慢，擔心小朋友飲用食水後的健康問題，期望政府能夠「越快越好」，並提供買水補貼。另有居民批評政府，若一早就知悉水管含瀝青，應該「一早換咗」，更加直言：「你唔會飲我啲水，你唔會知我有咩問題架嘛！」



粉嶺皇后山邨及毗鄰山麗苑食水被揭含有瀝青，居民連日來需到樓下臨時水箱取水。(資料圖片)

今次皇后山邨食水問題源頭來自供水系統上游，即坪輋路段底下、約400米長塗層含瀝青的供水鋼管。甯漢豪續指，涉事水管會率先更換，為釋除公眾疑慮，計劃今年內展開更換工程。

李先生今日帶著兒子繼續前往商場買水，他希望政府能夠提供買水補貼。(馬楚烽攝)

居民稱仍會買水 批政府措施緩慢

居民李先生表示，現時都會繼續買水，待問題完全解決後才會繼續飲用食水。對於政府補救的進度，他就覺得緩慢，直言「越快越好」，主要擔心食水對小朋友健康的影響。同時，李先生也希望政府能夠提供買水補貼。

李小姐對於政府進度表示不滿意，直言「發生左成個禮拜你先黎關注」。(馬楚烽攝)

期望即刻換水管 李小姐：日日都要飲水

另外一位居民李小姐認為，政府水管更換工程進度太慢，期望「即刻」就可以解決問題，因為「日日都要飲水」。她又批評政府如當初知道水管有問題，或屬很久之前的水管，就應該「一早換咗」，從而避免今次食水黑點問題。她直言：「你唔會飲我啲水，你唔會知我有咩問題架嘛！」