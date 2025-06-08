詐騙｜3星期34宗中富途牛牛盈透證券短訊騙案　損失1600萬元

有市民近期收到自稱是富途牛牛或盈透證券的短訊，内容大致為「賬戶存在異常活動」，或是根據金管局要求於連結内確認賬戶資訊。騙徒在取得用戶賬戶資料並登入後，便會出售受害人手持股票，並向證券公司借貸，購買多隻市值及成交量極低的股票，同日該股票急速下跌造成損失。



防詐騙協調中心（ADCC）日前表示，警方過去3星期收到34宗相關報案，總損失金額逾1600萬元，單一損失金額由2,000至 290萬元。盈透證券表示不會經簡訊或即時通訊發送登入連結，警方亦都呼籲市民切勿點擊可疑連結。



防詐騙協調中心（ADCC）日前表示，警方過去3星期收到34宗相關報案。（防詐騙協調中心圖片）

受害人包括教師、會計師等專業人士 單一個案損失290萬

防詐騙協調中心（ADCC）在上周四（5日）指出，警方在過去3星期收到34宗報案，受害人歲數約20多歲至60多歲，其中包括教師、會計師等專業人士。同時，總損失金額逾1,600萬元，而單一損失金額由2,000至290萬元。

騙徒假冒富途證券，要求用戶點擊連結完成操作。（資料圖片）

騙徒僞造釣魚網站 引誘客戶掉入陷阱

詐騙集團會僞造釣魚網站，假扮富途牛牛或盈透證券，聲稱金管局要求客戶點擊連結更新稅務資料，並誘騙客戶輸入App賬號、密碼及一次性密碼。而騙徒隨即盜用戶口，出售受害人手持股票，並向證券公司借貸，購買多隻市值及成交量極低的股票，同日該股票急速下跌造成損失。

有騙徒假冒富途牛牛，稱根據金管局最新要求，要求用戶點擊連結確認賬戶資訊。（資料圖片）

警方呼籲：切勿隨意點擊可疑連結

對於短訊詐騙，富途牛牛聲明絕不會透過電話、簡訊或電郵索取客戶帳戶資訊，呼籲勿點擊可疑連結。盈透證券也表示不會經簡訊或即時通訊發送登入連結，用戶需直接登入官方平台操作。警方也呼籲市民切勿隨意點擊可疑電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件。