詐騙｜警辦提子生日派對　周一鳴：防騙宣傳如疫苗　騙案增幅放緩

警方今日（8日）舉辦「提子五歲防騙生日派對」，慶祝防騙吉祥物「提子」誕生五周年，同時透過互動遊戲及急口令比賽，提升市民防騙意識。



警務處處長周一鳴指，防騙工作需要全社會共同參與，又指騙案猶如病毒，防騙宣傳則好比疫苗，市民主動接收防騙資訊就像接種疫苗，起防範作用。



警務處今日在金鐘夏慤花園舉辦「提子五歲防騙生日派對」，加強市民的防騙意識。（警方提供圖片）

警務處今日（8日）舉辦「提子五歲防騙生日派對」，提升市民防騙意識。（警方提供圖片）

警務處今日（8日）舉辦「提子五歲防騙生日派對」，設有急口令比賽供大小朋友參加。（警方提供圖片）

防騙吉祥物「提子」在2020年首次亮相，寓意市民要提防騙子，提升防騙意識。警務處今日在金鐘夏慤花園舉辦「提子五歲防騙生日派對」，舉行急口令比賽、互動遊戲攤位等，加強市民的防騙意識。

警務處今日（8日）舉辦「提子五歲防騙生日派對」，設有許願閣。（警方提供圖片）

警務處處長周一鳴致辭時表示，騙案猶如病毒，市民主動接收防騙資訊就像接種疫苗，起防範作用。（警方提供圖片）

周一鳴：首四個月騙案數字上升了9% 但損失金額下跌三成

警務處處長周一鳴致辭時表示，警隊在過去五年舉辦多項線上線下的「提子」防騙宣傳活動，隨着相關宣傳工作的推廣及社會各界的努力，騙案數字按年增幅已由2020年的近九成，放緩至去年的11.7%。今年首四個月與比去年同期相比，騙案數字雖然上升了9%，但損失金額下跌三成，反映市民的防騙意識有所提升。

周一鳴又指，防騙工作需要全社會共同參與，騙案猶如病毒，防騙宣傳則好比疫苗，市民主動接收防騙資訊就像接種疫苗，起防範作用。