菲律賓人質事件殉職領隊兄長謝志堅設靈　倖存者送花牌向戰友道別

在2010年菲律賓人質事件中殉職的康泰旅行社領隊謝廷駿的兄長謝志堅，於5月19日離世，終年49歲。家人今日（8日）爲他在紅磡世界殯儀館設靈，明日出殯。



謝志堅生前為遇難胞弟和其他死者家人，一同向菲律賓當局爭取公義。靈堂放置了許多花牌，送贈者包括有曾與謝志堅一同跟進事件的倖存者李瀅銓，她稱呼謝志堅爲「戰友」；當年亦有跟進事件的前立法會議員涂謹申，以及民主黨亦有送贈花牌。



菲律賓人質事件殉職領隊兄長謝志堅5月19日離世，家人今日在紅磡世界殯儀館設靈。（夏家朗攝）

謝志堅家人今日在紅磡世界殯儀館設靈，中間放置誼妹夫婦、父母及胞弟夫婦送的花牌。（夏家朗攝）

謝志堅家人今日在紅磡世界殯儀館設靈，中間放置誼妹夫婦、父母及胞弟夫婦送的花牌。（夏家朗攝）

2010年菲律賓人質事件中倖存者李瀅銓在花牌上稱呼謝志堅爲「戰友」。（夏家朗攝）

為亡弟謝廷駿爭取公義 奔走8年終獲菲律賓總統向港人道歉

菲律賓人質事件發生於2010年8月23日，當地前警員門多薩強行登上康泰旅行社的旅遊巴，挾持車上乘客，與當局對峙。事件持續近10小時後以流血收場，門多薩和8名人質死亡，包括旅行團領隊謝廷駿。時任總統阿基諾三世拒絕道歉。

謝廷駿兄長謝志堅多年來為事件奔走，惟事隔8年，即直到2018年，時任菲律賓總統杜特爾特才就事件向港人道歉。當時謝志堅形容，這是一個遲來的道歉，但亦算是對死傷者家屬的一個尊重。

前立法會議員涂謹申亦有送贈花牌。（夏家朗攝）

涂謹申（右二）到場弔唁。（夏家朗攝）

涂謹申（右）到場弔唁。（夏家朗攝）

倖存者李瀅銓稱謝志堅「戰友」

謝志堅於5月19日離世，終年49歲，今日在紅磡世界殯儀館設靈，明日出殯。靈堂的一對輓聯寫上「願生西方淨土中 九品蓮華為父母 華開見佛悟無生 不退菩薩為伴侶」。

靈堂放置了許多花牌，送贈者包括有曾與謝志堅一同跟進事件的生還者李瀅銓，她稱呼謝志堅爲「戰友」；當年亦有跟進事件的前立法會議員涂謹申及民主黨亦有送贈花牌。

大批親友送來花牌。（夏家朗攝）

民主黨亦有送贈花牌。（夏家朗攝）

謝志堅的家人感激市民對謝氏兄弟的關心，希望可以低調地送別謝志堅。