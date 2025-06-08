皇后山邨瀝青食水｜950戶要求清洗水錶　水務署將增調人手應付

皇后山邨及山麗苑食水含瀝青問題未解決。水務署今晚（8日）在「滴惜仔」社交平台指，署方昨日至今日下午5時，經地區街站等不同渠道收到逾950宗住戶清洗水錶要求。



署方昨日即時開始為有關住戶免費清洗水錶，今日已經完成清洗約400個住戶處所的水錶，並預計在一至兩天內完成餘下約550宗清洗水錶個案。署方將增調人手協助有需要住戶，如居民需要協助，可致電水務署24小時熱線：2824 5000。



水務署義工隊。（滴惜仔Facebook）

水務署表示，昨日即時開始為有關住戶免費清洗水錶，今日亦派出逾60名人員（包括32名水務署員工、11名承建商員工、20名水務署義工隊人員）到皇后山邨及山麗苑，為有需要住戶免費清洗水錶。

清洗水錶有效減少沉積物殘留

署方指清洗水錶有效減少沉積物殘留。水錶裝置內包含一濾網配件（俗稱「沙格」），有助阻隔雜質。在清洗水錶時，水務署工作人員會把水錶從供水系統拆下，用水沖洗及利用工具清除積於沙格的雜質。現時很多家居水龍頭及花灑頭也普遍裝有類似配件。署方邀請了持牌水喉匠親自講解相關清理流程，並製作成教學影片，可到滴惜仔Facebook查看。

在清洗水錶時，水務署工作人員會把水錶從供水系統拆下。（滴惜仔Facebook）

在清洗水錶時，水務署工作人員會把水錶從供水系統拆下。（滴惜仔Facebook）

在清洗水錶時，水務署工作人員會把水錶從供水系統拆下。（滴惜仔Facebook）

明日安排近120名人員到場為餘下550戶清洗水錶

署方今日已經完成清洗約400個住戶處所的水錶，並預計在一至兩天內完成餘下約550宗清洗水錶個案。

署方日常接獲有關水務事故個案後，一般需時至少一個工作天才能安排及完成清洗水錶。在是次事故中，署方在短時間內收到大量住戶要求協助清洗水錶。為爭取在短時間內回應訴求，已即時安排增調人手。

除了上述人員外，署方亦正迅速調配資源，包括水務署四個總區的人員，以增加人手協助有需要住戶，預計明日將安排近120名人員到場，繼續為有需要的居民免費清洗水錶。