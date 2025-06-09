兩餸飯始祖「源興美食」6.30榮休　少東熊仔頭：多謝你哋養起我

位於西九龍中心、被譽為兩餸飯始祖的「源興美食」的少東YouTuber熊仔頭昨天（8日）再宣佈，由父母經營的「源興美食」將於本月30日正式榮休，「多謝你哋幫襯咗咁多年養起我，令我可以做YouTube！」



位於西九龍中心的「源興美食」於1999年便開始經營現時大受歡迎的兩餸飯，被譽爲兩餸飯始祖。（鄭子峰攝）

位於西九龍中心的「源興美食」6月30日結業，1月中時兩餸、三餸及四餸飯依次賣35、41及48元。（鄭子峰攝）

位於西九龍中心的「源興美食」6月30日結業，1月中時兩餸、三餸及四餸飯依次賣35、41及48元。（鄭子峰攝）

源興美食1999年開始經營兩餸飯 老闆說住家菜「同屋企煮一樣」

兩餸飯現時大受歡迎，源興美食老闆鄭先生卻早於1999年便開始經營兩餸飯，有食客稱初時「20蚊4餸飯」，被譽爲兩餸飯始祖。他當時表示，本身也是在飲食業工作，知道深水埗有很多人不煮飯，所以想到經營兩餸飯，主打住家菜，「同屋企煮一樣，都係嗰啲餸咋嘛。」當時源興美食兩餸賣35元、三餸賣41元、四餸則賣48元。

1月中到訪時，有深水埗長者中午時光顧「源興美食」。（鄭子峰攝）

1月中到訪時，有深水埗長者中午時光顧「源興美食」。（鄭子峰攝）

老闆1月中已稱決定結業 子曾稱可聯絡頂手

鄭先生今年1月中接受訪問時表示，他已年屆70歲，健康已不足以支撐店舖的繁重工作，故決定結業，惟當時最後營業日待定。其子「熊仔頭」同期拍片指結業決定與金錢無關，並稱有意頂手該店人士可聯絡老闆娘。

熊仔頭上載父母和其兄長的兒子的照片，宣佈「源興美食」將於本月30日正式榮休。（FHProduction Facebook）

少東熊仔頭昨FB公布本月30日正式榮休

熊仔頭昨在「FHProduction」Facebook宣佈，「源興美食」將於本月30日正式榮休，並說：「多謝你哋幫襯咗咁多年養起我，令我可以做YouTube！」

他表示，父母捱了這麼多年後終可享福，他會在店舖結業前去吃多次三餸飯。「源興美食」逢星期日休息。