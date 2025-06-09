兩餸飯始祖「源興美食」6.30榮休 少東熊仔頭：多謝你哋養起我
撰文：洪戩昊
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位於西九龍中心、被譽為兩餸飯始祖的「源興美食」的少東YouTuber熊仔頭昨天（8日）再宣佈，由父母經營的「源興美食」將於本月30日正式榮休，「多謝你哋幫襯咗咁多年養起我，令我可以做YouTube！」
源興美食1999年開始經營兩餸飯 老闆說住家菜「同屋企煮一樣」
兩餸飯現時大受歡迎，源興美食老闆鄭先生卻早於1999年便開始經營兩餸飯，有食客稱初時「20蚊4餸飯」，被譽爲兩餸飯始祖。他當時表示，本身也是在飲食業工作，知道深水埗有很多人不煮飯，所以想到經營兩餸飯，主打住家菜，「同屋企煮一樣，都係嗰啲餸咋嘛。」當時源興美食兩餸賣35元、三餸賣41元、四餸則賣48元。
老闆1月中已稱決定結業 子曾稱可聯絡頂手
鄭先生今年1月中接受訪問時表示，他已年屆70歲，健康已不足以支撐店舖的繁重工作，故決定結業，惟當時最後營業日待定。其子「熊仔頭」同期拍片指結業決定與金錢無關，並稱有意頂手該店人士可聯絡老闆娘。
少東熊仔頭昨FB公布本月30日正式榮休
熊仔頭昨在「FHProduction」Facebook宣佈，「源興美食」將於本月30日正式榮休，並說：「多謝你哋幫襯咗咁多年養起我，令我可以做YouTube！」
他表示，父母捱了這麼多年後終可享福，他會在店舖結業前去吃多次三餸飯。「源興美食」逢星期日休息。