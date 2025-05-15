兩餸飯店員工「用掃把掃食物枱」引食安疑慮　網民提1點撐無問題

早前慈雲山曾有麵包店用地拖拖麵包架，上水又有小食店用地拖抹櫥窗，引來社會大眾對食物衛生的憂慮。不過有食店疑未有汲取教訓，本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示疑位於紅磡的兩餸飯店舖，有員工竟以「掃把」清潔放置餸兜的食物枱上，而當時店舖仍未關門，甚至有食客在店內等候，引來網民熱議。



有人批評食店衞生惡劣，「咁做真係幾好食都唔會幫襯」、「好不衛生」。但有人認為掃把若然只用於清潔食物枱，則無傷大雅，「如果用人手去抹實在非常困難，用長掃把是聰明辦法」、「掃把頭粉紅色，睇落好乾淨！如果係攞嚟掃過地，就肯定黑鼆鼆」。



疑位於紅磡的兩餸飯店，有員工被目擊以「掃把」清潔放置餸兜的食物枱。（facebook圖片）

疑紅磡兩餸飯店員工「用掃把掃食物枱」

網上社交平台facebook日前瘋傳1張照片，顯示有疑位於紅磡某間兩餸飯店的員工，將一把紅色「掃把」放上用作擺放餸兜的食物枱上，貌似為準備收舖做清潔，並將食物殘渣掃走。不過相中可見當時仍有食客在店內等候，另一邊則有盛載餸菜膠兜，直接放置近門口位置，而沒有任何遮擋情況下，難免引起大眾對食物衛生的憂慮。

兩餸飯店員工將紅色「掃把」放上用作擺放餸兜的食物枱上，貌似為準備收舖做清潔。（facebook圖片）

網民斥有欠衛生：幾好食都唔會幫襯

照片惹來網民兩派看法，有人先是批評涉事員工和店舖極不衛生，「好老實，見到咁唔會買」、「咁做真係幾好食都唔會幫襯」、「好不衛生」、「簡單啲講，連門面工夫都唔肯做畀你睇，咁係咪繼續幫襯就自己諗啦，香港人唔好習慣劣幣驅逐良幣」、「其實揸塊布應該仲方便」、「用短柄掃都可以做到吧，起碼無咁難睇」。

惟有留言反指大部份人「先入為主」，認為掃把未必只有單一用處，「如果用人手去抹實在非常困難，用長掃把是聰明辦法」、「個掃把未掃過地，專用嚟掃檯就無問題」、「掃把頭粉紅色，睇落好乾淨！如果係攞嚟掃過地，就肯定黑鼆鼆」。不過仍有聲音質疑，「就算係咁，畀人睇到觀感都唔好啦」、「會如何擺放呢，都係戙落地下？」、「啲人衛生標準原來低到一個點」、「咁都包容到嘅話，可以去食X」。

掃把非單一用途 另有聲音撐無問題

其後留言為相中的兩餸飯店辯護，「食物仲有個盆，兼有加熱，食物唔係直接同檯面有接觸，可接受」，又指外出吃飯應保持「眼不見為淨」想法，「一分錢一分貨」、「真係大驚小怪！廚房睇唔到個製作過程就係衛生，如果咁樣唔使出街食飯啦，返屋企自己煮啦」。

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