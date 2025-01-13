兩餸飯始祖「源興美食」將結業　少東YouTuber熊仔頭：與金錢無關

YouTuber熊仔頭父母經營、位於西九龍中心的「源興美食」即將結業，實際最後營業日待定。此店早於1999年便開始經營現時大受歡迎的兩餸飯，有食客稱初時「20蚊4餸飯」，被譽爲兩餸飯始祖。



店舖負責人鄭先生今日（13日)受訪時解釋，他已年屆70歲，健康已不足以支撐店舖的繁重工作，故決定結業。其子「熊仔頭」近日拍片指結業決定與金錢無關，並稱有意頂手該店人士可聯絡老闆娘。



1999年開始經營兩餸飯 網民指當時「20蚊4餸飯」

兩餸飯現時大受歡迎，源興美食老闆鄭先生卻早於1999年便開始經營兩餸飯。他不願上鏡受訪，他本身也是在飲食業工作，知道深水埗有很多人不煮飯，所以想到經營兩餸飯，主打住家菜，「同屋企煮一樣，都係嗰啲餸咋嘛。」

有網民指自己由「20蚊4餸飯」食起。現時源興美食兩餸賣35元、三餸賣41元、四餸則賣48元。

老闆鄭先生：結業因健康問題 無法負擔店舖繁重工作

雖然食材成本愈來愈高，鄭先生指成本並非結業原因，主要是他已年屆70歲，有健康問題，尤其是視力不佳，令他無法負擔店舖的繁重工作，「（店舖人手）都係幾個人，又唔係啲咩大集團。」

其子YouTuber熊仔頭拍片解釋，都是指結業因父母已屆退休年齡，與金錢無關，並稱有意頂手可聯絡老闆娘。他又提及「爸爸話三餸飯抵食過兩餸飯」。

有深水埗長者中午時光顧「源興美食」。（鄭子峰攝）

兩餸飯興起源於2003年大批失業廚師自己創業

回顧兩餸飯發展史，應該也沒有甚麼人比他更權威。他指兩餸飯直至2003年沙士後才興起，因爲當時大批廚師失業，決定自己創業，他認爲兩餸飯將愈開愈多。

熟客吳先生是深水埗街坊，光顧了「源興美食」很多年，大讚份量足和價錢相宜。（王海圖攝）

熟客吳先生是深水埗街坊，平時不煮飯。他光顧了「源興美食」很多年，大讚份量足和價錢相宜，「抵食，全個場（西九龍中心美食廣場）最旺係佢。」源興結業在即，他卻表示不會感到不捨，「佢唔做，就第個做㗎啦。有咩唔捨得吖，係咁㗎啦。」