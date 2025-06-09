澳門虹膜通關｜香港永久居民周三起可登記使用　快自助過關1至2秒

澳門治安警察局今日（9日）公布，星期三（11日）起，合資格香港永久性居民可登記使用虹膜通關，實現更快捷衛生的「非接觸式」通關，將較傳統自助過關模式快1至2秒。



星期三（11日）起，合資格香港永久性居民可登記使用虹膜通關去澳門。（澳門治安警察局短片截圖）

關閘、港珠澳大橋、氹仔客運碼頭等6口岸都可使用

澳門治安警察局表示，隨着大灣區的加速發展，港澳居民交流越趨頻繁，為便利香港居民去澳門，自2025年6月11日中午12時起，擴展虹膜通關的適用對象至已登記使用澳門自助過關的香港永久性居民。

現時，關閘、港珠澳大橋（港澳大廳）、機場、氹仔客運碼頭、外港碼頭和內港碼頭6個澳門口岸共設81條虹膜自助通道，其中71條配置了第二代檢測設備，新增面相追蹤功能，加大設備屏幕，並提供更完善的語音功能。

登記虹膜信息時，面部及眼睛不能有遮蓋物。（澳門治安警察局短片截圖）

特別適合指紋不清晰而無法使用自助過關人士

治安警察局續稱，自2023年10月推出虹膜通關以來，虹膜查驗解決了部分人員因指紋不清晰而無法使用自助過關的問題，配合「我的通關」二維碼聯合應用，更實現了快捷衛生的「非接觸式」通關，查驗速度亦較傳統自助過關模式快1至2秒。

▼ 登記及使用虹膜通關方法▼



-年滿18歲的通關人士，可在首次使用含登記功能的「虹膜通道」通關時進行登記，一般需時25秒。*



-11至17歲及未能於「虹膜通道」內登記之人士，可在指定地點進行虹膜人工登記。*



指定登記地點：

1. 關閘出入境事務站（離境大堂13號人工櫃枱、入境大堂42號人工櫃枱）

2. 港珠澳大橋出入境事務站（港澳入境大堂地面層自助過關登記專區、港澳離境大堂出境辦事處）

3. 外港碼頭出入境事務站（入境大堂自助過關登記專區）

4. 氹仔碼頭出入境事務站（入境大堂自助過關登記專區）

5. 機場出入境事務站（入境大堂簽證室）



*須預先登記澳門自助過關。

