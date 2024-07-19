港澳通關互用二維碼懶人包｜澳門旅遊必用　申請資格＋登記教學

港澳通關互用二維碼服務懶人包｜香港入境處聯同澳門政府推出「港澳通關互用二維碼服務」，由7月19日起，香港與澳門的合資格居民不用出示實體身份證，便可透過「港澳通關二維碼」通關，以後過關前往珠海或澳門更方便！想知點用？《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理懶人包，即睇下文！



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香港入境處宣布，7月19日起與澳門推出「港澳通關互用二維碼服務」，已登記使用澳門自助過關系統的合資格香港居民，可以利用「非觸式e-道」應用程式上的e-道二維碼，透過澳門自助通道出入境，而澳門居民亦可使用澳門「一戶通」應用程式的「電子身份」二維碼通過香港e-道，兩者同樣無需出示實體身份證。

由7月19日起，香港與澳門的合資格居民可透過「港澳通關二維碼」通關。（資料圖片）

港澳通關互用二維碼服務懶人包｜使用資格

香港居民：

年滿11歲，身分證上有「*」、「***」、「R」標記，及已登記澳門自助過關服務的市民，就可使用入境處推出的「非觸式e-道」所產生的e道二維碼自助過關。

澳門居民：

年滿11歲、持澳門永久性身分證、已登記香港e道系統的居民，只要使用「一戶通」流動應用程式產生的e道二維碼就可用二維碼自助過關。

港澳通關互用二維碼服務懶人包｜在香港登記

香港居民只需符合以下條件，便可前往指定地點的自助登記服務機預先登記。

1. 年滿18歲或以上，並持有效的香港永久性居民身份證；

2. 或身分證上有「*」、「***」、「R」標記。



地點：

1. 港澳客輪碼頭管制站

2. 中國客証碼頭管制站

3. 港珠澳大橋管制站

4. 啟德郵輪碼頭管制站

5. 所有人事登記辦事處



港澳通關互用二維碼服務懶人包｜港人在澳門登記

如香港居民想在澳門登記，只需符合以下條件，即可到指定地點辦理登記手續，在成功登記後約3小時，便可使用澳門自助過關系統服務。

1. 年滿11歲或以上，及持有效的香港永久性居民身份證；

2. 或身分證上有「*」、「***」、「R」標記；

3. 或持有有效的香港居民身份證及有效期不少於90天的香港特別行政區簽證身份書。



地點：

1. 關閘口岸

2. 青茂口岸

3. 外港碼頭口岸

4. 港珠澳大橋澳門口岸

5. 氹仔碼頭口岸

6. 機場口岸

7. 北安出入境事務大樓

8. 横琴口岸澳門口岸區



港澳通關互用二維碼服務懶人包｜在澳門登記注意事項

不過要注意，11至17歲的合資格香港居民須在其家長或監護人陪同下前往登記，並須出示以下文件方可登記！

1. 登記人的出生證明書正本及父／母或監護人的香港身份證。

2. 如由監護人陪同，須出示合法授權書或法院判决書正本。

3. 如相關文件並非中文、英文或葡文版本，則須附上經核證的中文、英文或葡文譯本。



港澳通關互用二維碼服務懶人包｜啟動程序

合資格的香港居民，只要在「非觸式e-道」流動應用程式，完成相關的手續啟動「港澳通關互用二維碼」便可使用二維碼過關，不過要注意一點，相關手續會要求跳轉至「智方便」流動手機程式，方可繼續啟動程序，如沒有「智方便」則無法完成整個啟動程序。

年滿18歲或以上的合資格香港居民

1. 開啟「非觸式e-道流動應用程式」，在主頁點擊「請即啟動」；或點擊「啟動港澳通關互用二維碼」；

2. 點擊「以智方便繼續」後，系統會要求跳轉至「智方便」流動手機程式，如沒有「智方便」則無法完成啟動程序；

3. 跳轉至「智方便」後，點選「繼續」；

4. 系統會要求使用「智方便」提供個人資料，點擊「智方便個人資料」；

5. 確定資料無誤後，可按確定完成啟動手續。



+ 1

11-17歲的合資格香港居民

1. 完成上述步驟後，申請人流動電話會顯示「登記二維碼」；

2. 父、母或合法監護人須開啟自己的「非觸式e-道」流動應用程式，揀選「父母或合法監護人同意」後，掃描申請人的「登記二維碼」，根據指示完成啟動程序；

3. 啟動「港澳通關互用二維碼服務」的e-道二維碼。



港澳通關互用二維碼服務懶人包｜使用教學

只要簡單4個步驟便可使用「港澳通關互用二維碼服務」，不過要注意的是，香港居民仍須攜帶有效的身份證。

1. 開啟「非觸式e道」流動應用程式。

2. 將已啟動「港澳通關互用二維碼服務」的e-道二維碼對準閘機的二維碼掃描器。

3. 掃描完成後，便可進入自助通道辦理出入境檢查。

4. 通過身份核實後，過關手續完成。



（全文完）

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