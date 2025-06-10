七一優惠｜康文署多個運動設施免費6.14起登記抽籤　泳池毋須預約

今年7月1日香港回歸28周年，康文署轄下多個體育設施免費開放。市民今星期六（14日）至20日可以透過「SmartPLAY康體通」登記及抽籤，每份申請可包括3個抽籤選項，電腦抽籤分配結果將於6月23日公布。每人最多只可獲一節免費場地，涵蓋羽毛球場、網球場、籃球場等，使用公眾游泳池設施無須申請，市民可於當日在入口處排隊輪候。



博物館方面，香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館等繼續免費入場。



7月1日使用公眾游泳池設施無須申請，市民可於開放時段前在入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。（資料圖片／鄭子峰攝）

康文署表示，市民若想在7月1日免費使用轄下收費設施，相關使用段節將透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配。市民可於6月14日至20日期間登入系統提交抽籤申請，若想更改申請選項，可於20日晚上11時59分前變更。每份申請可包括3個抽籤選項，分配結果將於6月23日公布。

市民要透過過康文署SmartPLAY系統登記抽籤。（SmartPLAY網站截圖）

SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節，中籤者無需確認。如有剩餘段節，未有分派或申請免費段節的用戶可於6月25日起以「先到先得」方式透過SmartPLAY系統預訂。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取一節免費康樂設施。

▼ 7月1日免費開放供市民使用的康樂設施▼



室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池（灣仔游泳池及因重建工程而暫停開放的九龍仔游泳池除外）；



水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。部份預訂設施，預訂人須持有相關的資歷證明；



2020年9月17日重開的室內康樂設施，包括體育館羽毛球場。（資料圖片／羅君豪攝）

今年7月1日香港回歸28周年紀念日，康文署轄下多項收費康樂設施免費預約，包括草地滾球場。（資料圖片）

康文署指，使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

該署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途，如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

▼ 7月1日免費開放博物館▼



香港科學館和香港太空館的常設展覽（不包括天象廳節目）。



香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港抗戰及海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館及油街實現將繼續免費入場。



位於尖東的科學館。（資料圖片）