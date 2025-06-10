七一優惠2025懶人包｜港鐵派7.1萬張車票　小輪電車任搭詳情一覽

行政長官李家超今天（9日）出席行政會議前會見傳媒，宣布今年七一回歸紀念日，推出過百項慶回歸活動及優惠，其中港鐵以抽獎形式送出7.1萬張電子車票，乘客可免費乘搭指定本地路綫。天星小輪灣仔線當日免費，電車更是一連3日免費任搭。



文化娯樂方面，康文署轄下多個康樂設施及濕地公園免費開放。西九文化區M+標準票所有展覽、故宫文化博物館等專題展覽免費；海洋公園兩人同行八折、三人同行7折。另外多間商場、百貨公司、香港國際機場及科學園等，將提供購物餐飲消費、泊車優惠等。



消費方面，多間大型發展商包括長江、華懋、恒隆、合和、新鴻基等，旗下商場都會在七一當日及前後推出優惠。



行政長官李家超今天（9日）出席行政會議前會見傳媒，宣布今年七一推出百多項慶回歸活動及優惠。（李家超Facebook）

7.1是香港回歸中國28週年，李家超預告會在全港十八區舉辦百多項活動，政府與不同行業將推出優惠。

港鐵送出7.1萬張車票 任搭天星小輪、電車

公共交通方面，港鐵會抽獎形式送出7.1萬張電子車票，中獎市民半年內可在任何日子選搭一程指定路線的車程，當日機場快綫3至11歲小童免費、長者半價。

免費天星小輪來往尖沙咀至灣仔，以及可用免費乘船券乘搭5條新渡輪及富裕小輪航線；7月1至3日，連續三日可以免費乘搭電車。

港鐵會抽獎形式送出7.1萬張電子車票，中獎市民半年內可在任何日子選搭一程指定路線的車程。（資料圖片）

去年天星小輪在9月30日至10月2日一連三日免費。（香港01記者攝）

康文署、M+、香港故宮多個展覽及設施免費

文化娯樂方面，康文署多個室內戶外康樂設施及濕地公園免費；科學館及太空館常設展覽免費；西九文化區M+標準票所有展覽、故宫文化博物館等專題展覽免費。

7月3日或之前到訪海洋公園，兩人同行八折、三人同行7折。昂坪360小童及長者來回標準門票二八折；山頂纜車來回優惠套標八五折。

七一當日海洋公園兩人同行八折、三人同行7折。(資料圖片/周令知攝）

多個街市推出優惠 綠在區區積分雙倍

飲食購物方面，超過一千個食肆及商戶有指定餐品優惠。食環署四個個街市（東日街市、香港仔街市、荔灣街市、天幕街市）、房委會商場「共築．創業家」及油塘「大本型」推出優惠及禮品。經本地魚菜直送網站或應用程式，購買魚類統營處及蔬菜統營處的特定產品有71折。另外當日到綠在區區回收，綠綠賞積分雙倍。

李家超表示，多間商場、百貨公司、香港國際機場及科學園等，將提供購物餐飲消費、泊車優惠；六月底至八月，多個商戶推出餐飲購物景點旅遊優惠。

其中，地產建設商會員包括長江、華懋、恒隆、合和、新鴻基等，旗下約80個商場，即日起至今年年底，會推出零售及餐飲現金券、購物及美食禮券、折扣優惠、泊車優惠、會員積分獎賞等優惠，亦會舉辦大抽獎及有獎遊戲活動。

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