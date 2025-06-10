香港對印度｜啟德場外變紅海　球迷搖旗高歌冀打氣：對港隊有信心

啟德體育園主場館今晚（10日）舉行港隊對印度的亞洲盃外圍賽賽事，約5萬張門票全部售罄。約下午4時30分，體育園場外已有不少穿著紅色港隊球衣的球迷等候入場，更有球迷組隊搖旗高歌，構造一片亮麗紅海。



有球迷對港隊能於今晚賽事中勝出有信心，他認為港隊近排的狀態好，「有不敗嘅走勢」；另有球迷雖對港隊表現有信心，但認為印度的排名始終較高，且認為最近有關教練選人方面的新聞有影響到球員的表現，故希望球員不要感到太大壓力。



球迷在場外搖旗高歌，為香港隊打氣。（夏家朗攝）

盧先生在約4時40分來到場館外，他稱自東亞運開始支持港隊，至今已有至少五六年時間，「咁因為你本身都係香港呢個地方，你梗係支持返自己人呢個係好基本嘅事」。對於今晚的賽事，他說「我覺得做好防守先啦，希望可以靠一啲反擊攞到一兩球，最好梗係全取3分贏咗佢啦」。

盧先生對港隊可以贏得今晚（10日）的賽事有信心，認為港隊近期的狀態好，「有不敗嘅走勢」。（王海圖攝）

不少球迷排隊購買紀念品。（夏家朗攝）

盧先生對港隊可以贏得今晚的賽事有信心，認為港隊近排的狀態好，「有不敗嘅走勢」。他身穿紅色球衣，稱這件球衣是他在港隊對新加坡賽事時購買的。他又對是日賽事入場觀賽的人士可達5萬人感到驚訝，「平時喺香港大球場踢嘅時候最多去到萬幾人」。他對今日滿座的情況感到鼓舞，「亦都話比大家聽其實香港嘅足球都有好多人去關注 」。

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排頭位的陳先生，與家人在約4時40分來到場館，稱是為了到場內紀念品店購買足球予小朋友，他打算在入場後先購買足球，後到再外用餐再返回場館觀賽。他說一會會「跟大圍嗌口號」，為港隊打氣。

排頭位的陳先生說一會兒會「跟大圍嗌口號」，為港隊打氣。（王海圖攝）

有球迷手持標語，在場外拍照打卡。（夏家朗攝）

陳先生稱，自己平日有看港超，已支持港隊約3至4年時間。對於今晚的賽事，他稱「入到波當贏啦」。他補充，對港隊能勝出賽事有信心，但「始終印度佢地排名都高過我地」，且認為最近有關教練選人方面的新聞有影響到球員的表現，希望球員不要感到太大壓力。

陳先生說，今天特意帶小朋友入場，希望小朋友將來亦支持港隊，他又稱已為小朋友報讀足總課程，課程於下星期開學。

安檢情況大致暢順，未見有球迷大排長龍的情況出現。（夏家朗攝）

大批球迷於下午約5時，已到達啟德主場館外等候入場觀賽。（夏家朗攝）

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