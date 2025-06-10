香港對印度｜港隊波衫難求　球迷趕赴啟德體育園又撲空：咁快截龍

【港隊／港足／香港對印度／港隊波衫／香港勁揪】啟德體育園主場館今晚上演香港隊對印度的亞洲盃外圍賽足球賽事，全場五萬門票早已售罄。過往一推售便搶清光的港隊球衣今午亦「突然」再開賣，早上有大批市民到啟德零售館的球衣專門店外排隊購買球衣，店方在開售前已宣佈截龍。



有球迷首次搶購球衣，特意請假到場，最終一擊即中，笑言「好似捧盃咁呀」。亦有屢次向隅的上班族，乘午飯時間到場，但再次落空。



港隊球衣今午（10日）在啟德零售館發售，大批球迷提早到場排隊。（廖雁雄攝）

約300多件港隊球衣，今日（10日）正午在啟德零售館發售。（廖雁雄攝

港隊球衣今午（10日）在啟德零售館發售，大批球迷提早到場排隊。（廖雁雄攝）

港隊現時每兩年便會推出一次新球衣款式，現時使用的於去年推出，但近年球衣供應商疑未有大量生產港隊球衣，每次推售都引來球迷提早排隊搶購，兼且迅即被球迷搶空。

足總早上正式宣布正午開售

啟德零售館昨晚已率先公布，港隊球衣供應商在零售館的專門店，會在今晚港隊對印度比賽開始前發售球衣，但未有公布時間。而足總則在今日早上正式宣布正午開售，又表明數量有限，售完即止，每人限購一件。

約300多件港隊球衣，今日（10日）正午在啟德零售館發售。（廖雁雄攝）

約300多件港隊球衣，今日（10日）正午在啟德零售館發售。（廖雁雄攝）

約300多件港隊球衣，今日（10日）正午在啟德零售館發售。（廖雁雄攝）

排隊頭球迷早上九時已到場

不少球迷在開售前已趕到排隊，希望買到這件經典紅衣，排隊頭的球迷早上九時便已到場，最終專門店在開售前15分鐘宣佈截龍。據店員透露，今次發售的港隊球衣不超過400件，而打氣T恤則有約100件。不少球迷在買到球衣後，興奮打卡留念。亦有路過的上班族在截龍後，於店內拿起球衣拍照，稱「影張相當買咗」。

上班族陳先生、張先生今早約九時半見到足總宣布開賣的消息，特意請假到場買球衣，又指本身打算臨近開賣才到場，但因網上已傳出有不少人到場排隊，因此提早在十點半到場，二人最終成功買到心頭好。

上班族陳先生（左）、張先生（右）今早（10日）見到足總宣布球衣開賣，特意請假到場買球衣。（廖雁雄攝）

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有球迷一擊即中：好似捧盃咁呀

今次是二人首次買港隊球衣，陳先生笑言，自己毫無經驗，「今日學習咗一課」，又表示買到球衣後心情興奪，「好似捧盃咁呀」。雖然二人排了近兩小時才買到球衣，但二人仍感到值得，「着住波衫支持港隊呀嘛」，又指今晚會穿着手上的球衣，入場支持港隊。

兩位同姓葉的大專學生今日亦是首次買港隊球衣，成功後興奮打卡，又指感到榮幸。二人早已知道港隊球衣難求，因此昨晚已決定今日到場，又指今晚是他們人生首次入場看港隊賽事，認為有球衣會令觀賽氣氛更好，又用「神聖」來形容買到球衣這件事。

兩位同姓葉的大專學生今日（10日）到場買港隊球衣，成功後興奮打卡。（廖雁雄攝）

兩位同姓葉的大專學生今日（10日）到場買港隊球衣，成功後興奮打卡。（廖雁雄攝）

有球迷午飯時間趕搭的士到場 到場才知又向隅

不過，有人歡喜有人愁，在九龍灣上班的郭先生午飯時間搭的士到場，在專門店門外始知已截龍，「身水身汗過到嚟，無諗過咁快截龍」。今次已非他首次向隅，他形容現時港隊球衣每逢開售，足總都是發售前短時間公布，令球迷要撲到專門店，但店方都僅安排少量球衣發售，不少人撲得一場空，對此感到失望。

球迷對足總及球衣供應商有話兒 盼生產更多港隊波衫

郭先生近一兩年成為港隊球迷，此前從未擁有過港隊球衣，認為一件球衣對球迷十分重要，有助球迷加強凝聚力。被問到有何說話想對足總或球衣供應商表達，他指「其實買波衫應該唔係一件好難嘅事，但係對於我哋一班港隊球迷好似真係好難」，期望足總可以與球衣供應商商討，生產更多球衣供球迷購買。

屢次向隅的上班族郭先生今日（10日）午飯時間到場，但再次撲空。（廖雁雄攝）