香港對印度︱數百人搶購港足波衫　開賣前已截龍　球迷：有歸屬感

香港足球代表隊今（10日）晚於啟德體育園主場館對印度，上演亞洲盃外圍賽分組賽，一向供不應求的港隊波衫中午在啟德零售館發售約300件，引來球迷搶購。



足總今早8時許公布比賽日場內不設球衣發售，球迷若想買波衫，要到啟德零售館的Nike門店。據了解，今次只有約300件港足球衣，與不足100件印有「香港勁揪」的打氣Tee發售。

人龍佔據零售館中庭地下位置。（廖雁雄攝）

波衫在正午12時開賣，事前半小時己有近300人在零售館排隊，人龍一度排出零售館，之後在職員安排下球迷在零售館內「打蛇餅」，佔據中庭地下位置，引來不少途人旁觀及拍照；而在開賣前15分鐘現場更已「截龍」，令不少球迷撲空。

開賣前已截龍。（廖雁雄攝）

有關方面提前兩分鐘開始慢慢放球迷入店內，但由於只設一個收銀櫃位，人潮至開售後1小時仍未消退。

排頭位的Sam於早上9時已到場，他表示之前數次購買都撲空，所以今次寧願花時間排隊，「少少難買，不是太容易得到有關資訊。」拿起港足波衫，他認為一切都是值得的，「本身一直有睇波，像是英超，也有買波衫。一來是支持這個產業，二來有歸屬感，今日也會入場睇波，穿（波衫）上身讓球員見到，都是一種鼓舞。」

排頭位的球迷Sam。（廖雁雄攝）

Sam早在2009年港足贏得東亞運金牌時已有留意球隊，但真正「入坑」是疫情後港足相隔56年躋身亞洲盃決賽周，「一個地區的人，支持自己的地區球員是很重要的，我們不支持還有誰支持？」

他期待今晚與其餘近5萬名球迷一起在啟德見證港足歷史，「很興奮能夠參與這盛事，這是港足的里程碑，最期待大家一起打氣，香港隊贏波，也可吸引更多人支持港隊。」