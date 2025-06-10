香港對印度｜港足1:0勝印度　現場氣氛高漲　球迷賽後歡呼逾5分鐘

啟德體育園主場館今晚（10日）8點舉行港隊對印度的亞洲盃外圍賽賽事，近5萬張門票全部售罄，入場人數打破本地紀錄，場内場外無不紅海一片。比賽最後以港隊1：0擊敗印度結束，球迷歡呼高歌逾5分鐘，為港隊獲勝感到開心。有球迷表示，今日入場人數眾多，氣氛高漲，更稱是次體驗「10分滿分，會畀11分」。



「紅海」現巨型「香港勁揪」橫幅為港隊打氣

今日為首次港隊於啟德體育園作賽，看台逾八成觀眾穿著紅色港隊波衫，將場內染成一片紅海。開場前，更有大批球迷共同撐起「香港勁揪」的巨型橫幅為港隊打氣。

開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型橫幅，相當有氣勢。（高詩琦攝）

港隊入勝利一球 看台球迷歡呼聲高漲

港隊對印度球賽對戰長達98分鐘，上半場港隊曾嘗試進攻，雖未能成功進球，以0：0完結上半場，但球迷未曾停止為隊員打氣，不斷拍手高呼，氣氛熾熱。

下半場接近完場時，史提芬．彭利拿（Stefan Pereira）於補時階段藉着一記十二碼罰球，搶先奪下一分，看台球迷歡呼聲高漲。最後，港隊以1:0取得小組首勝，完場時球迷高呼呐喊逾5分鐘，為港隊獲勝感到開心。

不少球迷入場撐港隊，後邊電子屏幕顯示「香港隊勁揪」標語。（夏家朗攝）

不少球迷入場撐港隊，包括香港youtuber Momo。（夏家朗攝）

林先生、張先生及周先生長期支持港隊，他們認為新場地不錯。（林遠航攝）

林先生、張先生及周先生長期支持港隊，他們說：「今日好多人，未試過咁多人一起看球賽。」他們很滿意啟德體育園的場地，認為比大球場更好，場地更大，可容納不少人。被問及港隊上半場表現如何，他們表示「可以好啲」，但認為已經盡力，預計下半場可入一球。

杜先生（左）及江先生（右）言今日入場只為支持港隊，認為比賽氣氛十分好，大家都很用心。（林遠航攝）

杜先生及江先生直言今日入場只為支持港隊，認為比賽氣氛十分好，大家都很用心。他們對於啟德新場感到興奮，認為場地很舒服，設施新淨。被問與之前港隊比賽有何分別，他們說是次比賽全部門票售罄，5萬人全部滿座，氣氛比以前熾熱。他們亦購買了啤酒及小食，價錢和味道「睇波算係咁」。對於整體球賽經驗，他們稱「10分滿分會比11分」。