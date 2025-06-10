馬會「躍見新生活」納入兩簡約公屋　向一類家庭提供5000元資助

「賽馬會躍見新生活」今天（10日）啟動計劃第二期，繼首階段協助居住在過渡性房屋的家庭，提高長遠向上流動的能力，新階段將擴展至兩個簡約公屋項目，進一步加強對基層社群的支援，亦額外提供5,000元的資助予有定期儲蓄和穩定就業的家庭，預計共超過1.4萬個家庭受惠。



房屋局局長何永賢（左）及賽馬會董事羅啟華（右）一同參觀「躍起見未來：感謝同行共創新生活」展覽。（馬會提供圖片）

「賽馬會躍見新生活」計劃嘉許禮暨第二期啟動禮「躍起見未來：感謝同行共創新生活」今日舉行，馬會稱第二期將擴展至新增的首兩個簡約公屋項目，進一步加強對基層社群的支援。另外，第二期計劃中將額外提供5,000港元的資助予有定期儲蓄和穩定就業的家庭。

主禮嘉賓與「賽馬會躍見新生活」「躍見 GUIDE 方」大使及受惠者合照。（大會提供）

「賽馬會躍見新生活」由香港賽馬會慈善信託基金撥捐7.2億元推動，計劃為期5年，旨在為過渡性房屋家庭提供全面支援。計劃提供社區活動、建立可持續生計、金錢資助、人力資源顧問指導，以及儲蓄計劃等，協助基層家庭擺脫貧窮。計劃現涵蓋24個過渡性房屋項目及兩個簡約公屋項目，預計有超過1.4萬個家庭受惠。

賽馬會董事羅啟華在「躍起見未來：感謝同行共創新生活」活動中致辭。（大會提供）

賽馬會董事羅啟華表示，青年發展及扶貧是馬會其中一個慈善策略範疇。馬會希望，計劃能夠發揮示範帶頭作用，透過多方合作及創新思維，將有效的扶貧方案推廣至本港其他不同的住屋環境，促進基層家庭向上流動。

「賽馬會躍見新生活」至今已惠及約7,700個家庭，培訓約60位家庭能力顧問，支援基層家庭制定計劃及目標，並透過社區活動鼓勵居民走出舒適圈，建立人際網絡。接近90%參加特惠高息儲蓄計劃的家庭已開始儲蓄，穩步增強他們的財務資源。有關更多「賽馬會躍見新生活」計劃的詳情，請瀏覽計劃網頁。