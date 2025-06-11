港怡母集團成立人工智能實驗室 研與多間大學合作推動科技創新
撰文：李慧熒
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IHH醫療集團（北亞洲）今日（11日）宣佈，將透過集團旗下的港怡醫院，在香港成立人工智能實驗室，將促進醫療科技創新、提升病人護理及營運效率。實驗室將成為學術界、初創企業及科技公司的協作平台，加速人工智能技術在醫療領域的應用，並推動跨界合作。
人工智能實驗室將進駐香港的創科樞紐，為研究和創科人員提供協作生態圈，開發和測試人工智能驅動的醫療方案。
港怡醫院是港大醫療系統教學醫院，實驗室正於港大就多個項目展開合作討論，包括人工智能遙距心臟及肺部聽診技術、家用無線心電圖監測系統等合作。實驗室亦正與其他學術機構商討合作，包括科大、浸大等，當中涉及不同範疇的項目，例如智能驅動的智慧診所方案、創新診斷技術等。港怡醫院及其診所網絡將作為現實的測試平台，提供臨床環境和高質量的醫療數據，以先進的運算基礎設施以加速人工智能模型訓練。
港怡醫院早前已與兩間由香港科技大學培育的初創公司合作，開發人工智能智慧診所方案，預料方案將於2025年底起在港怡日間醫療中心應用。此外，集團亦與香港浸會大學的伙伴機構新發病毒診斷（香港）有限公司合作，將創新診斷技術引入港怡醫院的化驗室及遙距醫療服務。