港怡母集團成立人工智能實驗室　研與多間大學合作推動科技創新

IHH醫療集團（北亞洲）今日（11日）宣佈，將透過集團旗下的港怡醫院，在香港成立人工智能實驗室，將促進醫療科技創新、提升病人護理及營運效率。實驗室將成為學術界、初創企業及科技公司的協作平台，加速人工智能技術在醫療領域的應用，並推動跨界合作。



IHH醫療集團（北亞洲）宣佈將透過港怡醫院在香港成立人工智能實驗室在香港成立人工智能實驗室。（資料圖片）

人工智能實驗室將進駐香港的創科樞紐，為研究和創科人員提供協作生態圈，開發和測試人工智能驅動的醫療方案。

港怡醫院是港大醫療系統教學醫院，實驗室正於港大就多個項目展開合作討論，包括人工智能遙距心臟及肺部聽診技術、家用無線心電圖監測系統等合作。實驗室亦正與其他學術機構商討合作，包括科大、浸大等，當中涉及不同範疇的項目，例如智能驅動的智慧診所方案、創新診斷技術等。港怡醫院及其診所網絡將作為現實的測試平台，提供臨床環境和高質量的醫療數據，以先進的運算基礎設施以加速人工智能模型訓練。

港怡醫院早前已與兩間由香港科技大學培育的初創公司合作，開發人工智能智慧診所方案，預料方案將於2025年底起在港怡日間醫療中心應用。此外，集團亦與香港浸會大學的伙伴機構新發病毒診斷（香港）有限公司合作，將創新診斷技術引入港怡醫院的化驗室及遙距醫療服務。