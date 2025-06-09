首屆數字教育周月底舉行　設600個展位　特設新專區推動人工智能

香港教育城今（9日）宣布，全港首屆「數字教育周2025」將於今年6月30日至7月7日舉辦。「學與教博覽2025」為是此盛會重點活動之一，其主體為「共塑教育．創建未來」，特別增設內地及亞洲展區，致力構建「AI教學生態圈」。為期一周的盛會將透過多元化活動，探討人工智能及創新科技如何提升學與教效能。



教育城也會邀請國際專家學者，共同探討人工智能在教育領域中的方向和挑戰。主辦機構表示，地緣政治未有影響邀請國際人才，因邀請目的主要關注在學習、教育和交流方面。



教育局與香港教育城於今年6月30日至7月7日舉辦全港首屆「數字教育周2025」。（馮譪怡攝）

「學與教博覽 2025」將設有約600個展位，策劃超過 270 場考題演講、研討會、公開示範課及成品展示，全方位展示創新教學方案與科技應用趨勢。

教城展現「超級聯繫人」角色 推動數字教育

「學與教博覽2025」為「數字教育周」重點活動之一，博覽已舉辦15年，為不同持份者提供持續發展平台，共同探討學與教，而今屆博覽主題為「共塑教育．創建未來」，同時將會設有約600個展位。

今屆「學與教博覽」特別增設內地及亞洲展區，邀請來自內地、韓國及新加坡等地機構參與，在展現彼此新銳教學科技產品及方案之外，也能深化國內外合作，以及促進多地交流互動。

除了新設專區外，今屆博覽亦都新設校長論壇，將匯聚超過200名香港及國內外校長，深入探討的主題包括「科技與人性」、「AI時代的未來職業」等，共同探索AI在教育領域的無限可能。

香港教育城行政總監林峯表示，邀請美國人才過程中並未有挑戰，因為主要關注在學習、教育及交流方面。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港教育城行政總監林峯表示，這些項目能夠充分展現教城作為「超級聯繫人」的角色，致力匯聚學界及創科界別等不同持份者，共同構建「AI教學生態圈」，助力本港及國家推動數字教育。

「電子學習配套計劃」 教育城行政總監林峯：教師需與時並進

林峯又提到，教師需要與時並進，培養學生運用數學科技。學與教博覽亦會展示「電子學習配套計劃」中22個創新電子學習方案，讓師生親身體驗。

林峯表示，電子學習方案分三批推動，第一批將在今月推動，其中有三個項目，包括英文改卷、普通話研習社，以及香港大學整個培訓架構體系。他指，利用數字科技去幫助老師更有效地去做分析，以及幫學生更有效去練習語言。

教育城：地緣政治未有影響邀請美國人才

今次「數字教育周」中的教育界領袖高峰會會邀請美國科技人才，並舉辦11場主題廣泛的工作坊，共同探討教育領域運用人工智能的方向和挑戰。被問到地緣政治是否會影響邀請國際人才時，林峯表示邀請過程中並未有挑戰，因為主要關注在學習、教育及交流方面。