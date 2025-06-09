首屆數字教育周月底舉行　設600個展位　特設新專區推動人工智能

撰文：馮藹怡
出版：更新：

香港教育城今（9日）宣布，全港首屆「數字教育周2025」將於今年6月30日至7月7日舉辦。「學與教博覽2025」為是此盛會重點活動之一，其主體為「共塑教育．創建未來」，特別增設內地及亞洲展區，致力構建「AI教學生態圈」。為期一周的盛會將透過多元化活動，探討人工智能及創新科技如何提升學與教效能。

教育城也會邀請國際專家學者，共同探討人工智能在教育領域中的方向和挑戰。主辦機構表示，地緣政治未有影響邀請國際人才，因邀請目的主要關注在學習、教育和交流方面。

教育局與香港教育城於今年6月30日至7月7日舉辦全港首屆「數字教育周2025」。（馮譪怡攝）
「學與教博覽 2025」將設有約600個展位，策劃超過 270 場考題演講、研討會、公開示範課及成品展示，全方位展示創新教學方案與科技應用趨勢。

教城展現「超級聯繫人」角色 推動數字教育

「學與教博覽2025」為「數字教育周」重點活動之一，博覽已舉辦15年，為不同持份者提供持續發展平台，共同探討學與教，而今屆博覽主題為「共塑教育．創建未來」，同時將會設有約600個展位。

今屆「學與教博覽」特別增設內地及亞洲展區，邀請來自內地、韓國及新加坡等地機構參與，在展現彼此新銳教學科技產品及方案之外，也能深化國內外合作，以及促進多地交流互動。

除了新設專區外，今屆博覽亦都新設校長論壇，將匯聚超過200名香港及國內外校長，深入探討的主題包括「科技與人性」、「AI時代的未來職業」等，共同探索AI在教育領域的無限可能。

香港教育城行政總監林峯表示，邀請美國人才過程中並未有挑戰，因為主要關注在學習、教育及交流方面。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港教育城行政總監林峯表示，這些項目能夠充分展現教城作為「超級聯繫人」的角色，致力匯聚學界及創科界別等不同持份者，共同構建「AI教學生態圈」，助力本港及國家推動數字教育。

「電子學習配套計劃」 教育城行政總監林峯：教師需與時並進

林峯又提到，教師需要與時並進，培養學生運用數學科技。學與教博覽亦會展示「電子學習配套計劃」中22個創新電子學習方案，讓師生親身體驗。

林峯表示，電子學習方案分三批推動，第一批將在今月推動，其中有三個項目，包括英文改卷、普通話研習社，以及香港大學整個培訓架構體系。他指，利用數字科技去幫助老師更有效地去做分析，以及幫學生更有效去練習語言。

教育城：地緣政治未有影響邀請美國人才

今次「數字教育周」中的教育界領袖高峰會會邀請美國科技人才，並舉辦11場主題廣泛的工作坊，共同探討教育領域運用人工智能的方向和挑戰。被問到地緣政治是否會影響邀請國際人才時，林峯表示邀請過程中並未有挑戰，因為主要關注在學習、教育及交流方面。

教育城25周年啟動禮　預告7月舉辦數字教育周、建立AI教學生態圈教育城主席李漢祥：25年推人工智能、運算思維學習平台學生免費用教育城編程賽小學生虛擬智慧城市救生態　中學生AI助預測氣象獲獎好讀熱點｜教育城加強電子閱讀迎合學生習慣　倡家校合作親子閱讀好讀熱點｜教育城十本好讀投票創新高　中小學生最愛衛斯理、阿濃
教育局
教育
AI人工智能