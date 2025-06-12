香港對印度｜Tifo惹注目　足總：花10萬展示3分鐘　靈感源自龍珠

香港對印度的亞洲盃外圍賽事周二（10日）在啟德主場館舉行，北看台有人拉起寫有「港隊勁揪」的Tifo(橫幅）展示僅約3分鐘，足已成為本港球壇史上最巨型、最震撼的場面，惹來全城注目。中國香港足球總會總幹事張炎有透露今日在電台節目表示，該幅面積達44米乘26米，製作費在10萬元以内，由足總承擔所有成本，並指今次的巨型Tifo是送給球迷的啟德「入伙禮物」。



至於設計靈感方面，足總市場部何小姐透露，Tifo上的巨龍是源自漫畫《龍珠》的神龍，因在漫畫中，神龍可以為人們實現願望，她笑指希望港隊每次落場都勝出比賽。而籌備過程十分倉卒，她稱：「上周五落單，周二就要用到，前後只有4日時間」，幸好一切順利。



香港隊對印度的亞洲盃外圍賽事日前在啟德主場館舉行，北看台有人拉起寫有「港隊勁揪」巨型Tifo，成為看台上的焦點。（資料圖片/夏家朗攝）

中國香港足球總會總幹事張炎有接受商台節目訪問時指，足總期望讓本港足球產業化，其中球迷的參與至關重要。足總約1年前已聯絡部份球迷組織，討論球迷對應援的期望。他指，這次港隊對印度賽事在主場館舉行，由於場地大、觀眾多，決定製作巨型Tifo，當作給球迷的「入伙禮物」。他又透露，該幅巨型Tifo的製作費在10萬元以内，足總會再研究Tifo的後續處理。

張炎有指，足總期望讓本港足球產業化，其中球迷的參與至關重要。（01體育袁志浩攝）

足總市場部何小姐亦指出，足總在比賽一星期前才決定製作Tifo，計劃非常趕急。至於Tifo上的巨龍，其實是源自漫畫《龍珠》的神龍，因在漫畫中，神龍可以為人們實現願望，何小姐笑說希望港隊每次落場都能勝出比賽。

另外，有港隊球迷反映球衣數量有限，張炎有指，由於今次賽事的球衣是在多個月前預訂，因此餘下數量不多，他指下次會預訂更多及提供更多款式球衣。