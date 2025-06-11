香港對印度｜港隊球衣難求炒貴一倍　足總高層買不到冀製造商交代

【港隊／港隊球衣／港隊波衫／Nike／亞洲盃外圍賽／香港對印度／香港足球代表隊／香港足球】港足昨晚（11日）在一片紅海支持下，絕殺印度，取得啟德主場「開門紅」。不過，四萬多入場人士要成為紅海一份子，亦要自己花不少心思，皆因現時港隊身穿的紅色球衣，據了解，市面「流通量」最多僅得5,000件，背後由於過往多年港隊球衣銷情不佳，令足總議價力低，難推動製造商Nike加印。數量少更導致網上平台持續有人炒賣球衣。



港隊球衣供不應求，除了球迷買不到，更連足總高層亦不例外。足總副主席徐英偉昨日入場時，就向傳媒透露自己也買不到球衣，希望Nike交代。足總會長貝鈞奇亦一樣買不到球衣，估計製造商經評估後以為數量足夠，沒料到今次那麼多人支持港隊，又指足總未來會與製造商洽談，因應市場需求增加供應。



《香港01》就港隊球衣未來銷售安排向Nike查詢，正候回覆。



約300多件港隊球衣，昨日在啟德零售館發售，大批市民到場排隊，人龍佔據零售館中庭地下位置。（廖雁雄攝）

約300多件港隊球衣，昨日在啟德零售館發售，大批市民到場購買。（廖雁雄攝）

約300多件港隊球衣，昨日在啟德零售館發售，大批市民到場排隊。（廖雁雄攝）

近期港足成為網上熱話，早在港隊對印度一仗全場門票宣布售罄之時，便有球迷在網上呼籲入場「街客」，要穿港隊球衣進場，即使沒有球衣，亦切勿穿其他球隊的紅色球衣進場，又提出「有心買唔會買唔到（港隊球衣）」之說。

結果昨日港隊球衣再作公開販售，不過販售數量與早前多輪銷售相似，僅得300多件，不少球迷早上接到消息，中午趕赴而至，才得知撲了場空，更有屢次向隅球迷向記者表示，不解為何買一件球衣會如此困難。有球迷更在網上推介，可以到女人街購買100元六件的「I Love HK」紅衣，足見要買港隊球衣的門檻之高，「有心買」亦有可能買不到。

原價599元一件的港隊球衣，在網上二手平台被炒至過千元。

記者今日到銷售港隊球衣的Nike花園街店查看，店舖內沒有展示港隊球衣。再向店舖職員查詢，職員表示所有港隊球衣在上周六已經售罄，暫時未知什麼時候會有新貨到。職員亦指平時都有球迷到店查詢港隊球衣，不只是港隊有比賽的前後日子才有球迷查詢。

港隊球衣的旺角銷售點，現時僅得印着「香港勁揪」的白色T恤出售，港隊球衣則已售罄。(李慧熒攝)

市場供求失衡，自然有人抬價。翻查網上二手平台，原價599元一件的港隊球衣，現時已炒至逾千元，升價接近一倍。

到底這種情況為何會出現，據悉是由於早年港隊球衣銷情不佳，令Nike改變策略減印球衣，即使足總曾多番要求加印，但礙於合約條款未有規定產量，加上球衣並非可即時加印，故一直未有成果。今個球季所印製的5,000件，已是港足近年爭氣，令足總「牙力」變高而成功爭取。

足總會長貝鈞奇今日在電台節目表示，自己都未能購買港隊球衣。（資料圖片／梁鵬威攝）

昨晚入場的足總副會長徐英偉亦向Now新聞表示，他亦沒有球衣，認為大大影響球迷體驗，希望球衣製造商向球迷交代。（資料圖片／羅君豪攝）

除了球迷搶不到球衣，連足總高層亦不例外。足總會長貝鈞奇今日在電台節目表示，自己都未能購買球衣，又暗示港隊球衣過往吸引力較英超球會的低，現在一件難求的情況，超出製造商的預計。而昨晚入場的足總副會長徐英偉亦向Now新聞表示，他也買不到港隊球衣，認為情況大大影響球迷體驗，「希望佢哋（製造商）會向我哋嘅球迷有一個比較好嘅交代」。